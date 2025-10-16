專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
特朗普授權中情局於委內瑞拉開展秘密行動 總統馬杜羅批評 CIA 策劃政變｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普證實，已經授權中央情報局（CIA）於委內瑞拉開展秘密行動。《紐約時報》早前引述華府官員指，行動針對委內瑞拉政府，其中一個目的是希望趕走當地總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。特朗普被問到是否已經授權 CIA「除掉」馬杜羅，他沒有正面回應，只是表示「這是個荒謬的問題，讓我回答，這真的很荒謬。」
特朗普解釋，大量毒品由委內瑞拉流入美國，因此批准今次行動，又指美方已經「非常好地」控制了委內瑞拉海域，「我們當然正在考慮陸地行動」。早前，華府已經在加勒比海部署了軍艦，以執行反毒任務。
過往，特朗普一直指馬杜羅是販毒集團領袖，但沒有提出證據，馬杜羅亦否認有關指控。而在今年 8 月，華府就將緝拿馬杜羅的懸紅金額加倍至 5,000 萬美元。軍事行動方面，美方日前在加勒比海對涉嫌運毒的船隻發動空襲，造成 6 人死亡。截至目前，美國的攻擊已造成至少 27 死。
馬杜羅宣布於加勒比海舉行軍事演習
面對美方壓力，馬杜羅在周二（14 日）在一個委員會發表談話，表示「我們反對加勒比海地區的戰爭…… 反對政權更替…… 反對由 CIA 策劃的政變。」馬杜羅並強調，政府將堅決捍衛國家安全。在馬杜羅的指揮下，委內瑞拉周二在加勒比海沿岸進行了一系列軍事演習，並計劃在與哥倫比亞接壤地區展開更多軍事活動。
馬杜羅並且在社交平台 Telegram 表示，他正在動員軍隊、警方和民兵，以捍衛委內瑞拉的「山脈、海岸、學校、醫院、工廠和市場」。
