特朗普接見王儲穆罕默德 沙特定為主要非北約盟友

沙特阿拉伯王儲穆罕默德

美國總統特朗普周二在白宮接見到訪的沙特阿拉伯王儲穆罕默德(圖)，並為對方舉行歡迎儀式及設宴款待。特朗普致辭時，宣布沙特成為美國的「主要非北約盟友」，讓沙特在國防、貿易和安全合作上受惠，地位將等同於以色列、埃及和卡塔爾等中東國家；並批准出售F-35戰機，令沙特成為中東第二個擁有該戰機的國家。

二人會面時，穆罕默德稱沙特對美投資將增至1萬億美元，高於特朗普5月到訪沙特時宣布的6,000億美元。特朗普在會面後被記者問到，是否仍認為穆罕默德涉及《華盛頓郵報》沙特記者卡舒吉在沙特駐伊斯坦布爾領事館被特工殺害一事時，稱穆罕默德毫不知情，其言論跟美情報部門當年認為穆罕默德批准捉拿或殺害卡舒吉的結論矛盾。

