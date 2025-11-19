Trip.com酒店減$500、機票減$200
特朗普接見王儲穆罕默德 沙特定為主要非北約盟友
美國總統特朗普周二在白宮接見到訪的沙特阿拉伯王儲穆罕默德(圖)，並為對方舉行歡迎儀式及設宴款待。特朗普致辭時，宣布沙特成為美國的「主要非北約盟友」，讓沙特在國防、貿易和安全合作上受惠，地位將等同於以色列、埃及和卡塔爾等中東國家；並批准出售F-35戰機，令沙特成為中東第二個擁有該戰機的國家。
二人會面時，穆罕默德稱沙特對美投資將增至1萬億美元，高於特朗普5月到訪沙特時宣布的6,000億美元。特朗普在會面後被記者問到，是否仍認為穆罕默德涉及《華盛頓郵報》沙特記者卡舒吉在沙特駐伊斯坦布爾領事館被特工殺害一事時，稱穆罕默德毫不知情，其言論跟美情報部門當年認為穆罕默德批准捉拿或殺害卡舒吉的結論矛盾。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/特朗普接見王儲穆罕默德-沙特定為主要非北約盟友/620314?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
高市早苗言論風波，台灣捲入中日角力為何力求低調？
AFP 日本首相高市早苗表態「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，引發中日外交危機。她被視為「最具親台象徵」，曾公開表示蔡英文是「我憧憬的女性」，上任前也曾訪問台灣與賴清德會面。 台灣這次成為「被提起」的對象，突然捲入了中日角力，執政的民進黨對此沒有積極發言，分析指台灣政府力求低調，避免挑起中方的民族情緒、激起北京向台灣作「懲罰式」反制。 在野國民黨內部則對高市的言論態度分歧，有「老一代」政治人物批評日方言論，新任黨主席就態度溫和，分析認為「友日」已經成為國民黨新一代領導階層的新戰略底色。 ...BBC News 中文 ・ 3 小時前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
Getty Images上任不到一個月，高市早苗接連的言行及內閣提案，被稱觸碰北京紅線。 日本首相高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及區域安全、台灣及日本防衛政策的言論及行動，點燃了北京的怒火並遭到抨擊。外界分析稱，這有可能是高市個人保守派風格的延續，更有可能是地緣政治動盪下的戰略轉向。 從11月7日這位日本首位女首相在眾議院預算委員會針對在野黨有關「台灣有事，日本有事」的直白回應，到隨後探討修改日本「無核三原則」及自衛隊軍銜改革提案，相關言行如同一連串的引信，觸動中國敏感神經並引發北京激烈的外交回擊，包括召見日本駐華大使、發布赴日旅行警示，其外交官及官媒的社交媒體或評論甚至使用「滿嘴糞言」及「毒苗」等字眼抨擊高市早苗。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
日媒：華通報暫停進口日水產 取消恢復輸入牛肉談判
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日方官員消息又指應中方要求，中日政府有關恢復對華出口牛肉的談判已取消。中國外交部同日回應指，當前形勢下，即使日本水on.cc 東網 ・ 23 小時前
荷蘭政府交還安世半導體控制權予聞泰科技
荷蘭政府交還中資晶片製造商安世半導體，予其母公司聞泰科技(600745.SS)。此前，荷蘭宣布接管安世，因憂慮其關鍵技術可能會被轉移至聞泰科技，但此舉已開始影響全球各地的汽車生產。AASTOCKS ・ 18 小時前
外交部:日本沒有資格成為聯合國安理會常任理事國
中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，根據《聯合國憲章》，安理會負有維護國際和平與安全的首要責任。日本在二戰期間發動侵略戰爭，為亞洲和世界人民帶來深重災難。時至今日，日本仍未徹底反省戰爭罪責，還有人宣揚錯誤的二戰史觀，參拜靖國神社，歪曲否認甚至美化侵略歷史。這樣的國家承擔不了維護國際和平與安全的職責，沒有資格成為聯合國安理會常任理事國。毛寧再次批評日本首相高市早苗近期公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，踐踏國際法和國際關係基本準則，挑戰戰後國際秩序。(ST)infocast ・ 19 小時前
與特朗普言歸於好 馬斯克又成白宮座上賓
馬斯克周二返回白宮，顯示美國總統特朗普與這位世界首富之間的緊張關係已經解凍。今年早些時候，由於在政府赤字支出問題上發生激烈分歧，兩人一度親密的關係破裂。Bloomberg ・ 23 小時前
關稅衝擊！美國8月貿易逆差大縮水 進口驟降推動收窄
綜合外媒周三 (19 日) 報導，受美國總統川普推動的對等關稅正式上路影響，美國 8 月貿易逆差大幅縮小至 596 億美元，創下今年以來最大單月縮窄幅度。進口金額出現逾四個月以來最大降幅，而部分國家為避免關稅衝擊提前備貨，讓今年多個月鉅亨網 ・ 12 小時前
美國前商務部長雷蒙多：特朗普的關稅政策到下一屆政府也很難取消
美國前商務部長雷蒙多表示，唐納德·特朗普的關稅政策可能會在他的任期結束之後延續，因為會有政治擔憂提供支撐，擔心取消保護主義壁壘會疏遠工人階層，而這個群體擔心會因外包和人工智能而失去工作。Bloomberg ・ 19 小時前
美國飛彈短缺 共同社：日本首度出口「愛國者」攔截飛彈
據日本《共同社》周三（19 日）報導，多方消息來源稱，日本政府已向美國出口了「愛國者」地對空攔截飛彈，這是自 2023 年日本政府解除對致命武器等成品出口禁令以來首例。鉅亨網 ・ 3 小時前
日方擬改用舊軍銜 外交部警告:忘戰必危、好戰必亡
日本首相高市早苗發表的涉台言論，令中日關係轉趨緊張。對於日方計劃修改自衛隊軍銜名稱，恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語，中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應有關提問時指，由於殖民和侵略歷史，日本的軍事安全動向，一直備受亞洲鄰國和國際社會關注，日本近年來大幅調整安保政策，圖謀放棄「無核三原則」，令人警惕。毛寧警告日方，忘戰必危、好戰必亡，強調中方絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。 至於日本駐華使館向在華日本公民發布安全對策，毛寧強調，中方將繼續依法保護在華外國公民安全。 (ST)infocast ・ 1 天前
外交部:日方若拒不撤回高市涉台言論 中方將進一步反制
日方指稱日本首相高市早苗「台灣有事」言論，符合日本長期以來的觀點。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上反駁並重申，中方嚴肅敦促日方收回有關的錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係的政治基礎。警告如果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔。 被問到中方會採取哪些進一步反制，毛寧強調，高市的涉台錯誤言論，從根本上損害了中日關係的政治基礎，激起了中國人民的公憤和譴責，中方是有理由作出反應。日方首先應當收回錯誤言論，以實際行動維護中日關係的政治基礎，否則中方將不得不採取進一步的措施。(ST)infocast ・ 19 小時前
中方再暫停進口日本水產品 香港維持10地入口禁令 (更新)
【19:00更新】香港環境及生態局回覆《am730》表示：「因應日本福島核污水排海，由2023年8月24日起，源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10(都)縣的水產、海鹽和海藻食品禁止進口本港，相關禁令仍然維持。」 中日關係因日本首相高市早苗涉台言論再度緊張，中日兩國am730 ・ 16 小時前
美駐日大使發文諷薛劍「斬首論」 中方斥別有用心政治作秀
美國駐日本大使格拉斯早前在社交平台表示，誠摯感謝中國駐大阪總領事薛劍及駐日大使吳江浩作出貢獻，幫助加強美日之間的深厚友誼。貼文被解讀為是諷刺薛劍對日本首相高市早苗的「斬首論」。 中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會回應有關提問時指，格拉斯的有關表態，純屬別有用心的政治作秀，有違外交官的身份和職責。毛寧強調，美日同盟是冷戰產物，不應針對第三方，更不應肆意干涉他國內政，損害他國核心利益。(ST)infocast ・ 1 天前
外交部:不接受日方就中國海警船正當執法提交涉 中方已駁回並提反交涉
日方指稱，4艘中國海警船進入釣魚島周邊海域，並通過外交渠道提出嚴正抗議。中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應指，釣魚島及附屬島嶼是中國固有領土，中國海警船在中國領海巡航執法正當合法，天經地義。中方不接受日方提出的無理交涉，已當場駁回，並提出反交涉。毛寧促敦日方恪守中日四點原則共識，尊重中國領土主權，不得干擾中國海警船巡航執法，不得採取任何可能導致事態升級的舉措。(ST)infocast ・ 1 天前
俄羅斯外交部批高市涉台言論危險 促日方反省歷史
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在莫斯科接受新華社記者專訪時，批評日本首相高市早苗日前發表的涉台言論非常危險，敦促日方應深刻反省歷史、汲取二戰教訓。 扎哈羅娃表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，世界各地一系列紀念活動都在提醒世人勿忘歷史、汲取教訓。高市必須牢記歷史教訓，尤其要正視本國歷史中那些不光彩的部分，日本軍國主義發動的侵略戰爭給亞洲和世界帶來深重災難，也讓日本付出慘痛代價，高市早苗等日本政界人士應深刻反省歷史，警惕錯誤言行可能引發的嚴重後果。(ST)infocast ・ 2 小時前
中日關係急凍！中方：不滿意中日磋商結果
據《澎湃新聞》報導，中國外交部亞洲司司長劉勁松周二（18 日）在北京同日本外務省亞大局局長金井正彰磋商。磋商結束後，劉勁松回應相關問題時稱對磋商結果不滿意，並稱雙方會面氣氛嚴肅。鉅亨網 ・ 1 天前
德財長:若未能解決中國產能過剩問題 歐盟將採取行動
中德高級別財金對話中方牽頭人、國務院副總理何立峰昨日在北京，與德方牽頭人、德國副總理兼財政部長克林拜爾，共同主持第4次中德高級別財金對話。雙方談及中國產能過剩問題、兩國在多邊組織合作，以及俄烏戰事。克林拜爾向記者表示，已經向中方表明，如果未能就中國產能過剩問題找到解決方案，歐盟將在必要時採取行動，保護自身市場。他指，雖然昨日已獲中方保證稀土礦產供應，但德國仍須令供應鏈更多元化，以確保採購。 被問到歐盟內部就對華關係的意見分歧，克林拜爾指，在出發到北京前，他已與其他歐盟成員國協調，強調歐洲對華立場保持一致非常關鍵。(ST)infocast ・ 1 天前
新加坡外長維文:中美僅處戰術暫停 美國成全球體系主要顛覆者
新加坡外交部長維文在一個論壇接受彭博訪問時，形容美國和中國之間的緊張關係，似乎只是處於「戰術性暫停」狀態，又警告如果中美無法重建信任，兩國將不可避免出現一定程度的脫鉤。維文指，中美之間的根本問題，在於幾乎完全缺乏戰略互信，現時大家看到的並非戰略調整，而是雙方都認為需要時間而戰術上暫停。 維文指，在美國總統特朗普的領導下，美國的角色已經從全球體系的「承擔者和執行者」，轉變為「主要顛覆者」，這個變化是由長期的國內政治壓力，和美國中產階級的經濟停滯所驅動。 維文形容，目前情況仿似一座冰山或大陸冰架崩塌，是真正的地緣政治氣候變遷，但「好消息」是，除中美之外，佔全球大部分GDP份額的經濟體，仍然希望依靠供應鏈效率來維持運轉。(ST)infocast ・ 1 天前
國家外交部：日方必須給中國人民明確交代 絕不允許日本軍國主義復活
外交部發言人毛寧今日(18日)主持例行記者會。記者提問指，近期中方密集批駁日本首相高市早苗涉台錯誤言論，有評論認為中日關係正向近年來最低點滑落。 毛寧回應表示，中日關係出現目前的局面，根源在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，粗暴幹涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件的精神，破壞中日關係政治基礎。中方維護核心利益、捍衛國際正義的立場沒有絲毫改變。日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。 針對近期多名日本官員表示，日方正計劃修改自衛隊軍銜名稱，擬恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語，毛寧回應稱，日本右翼勢力正極力突破和平憲法束縛，在強軍擴武的道路上越走越遠。日本軍國主義發動侵略戰爭，給亞洲和世界帶來深重災難。忘戰必危、好戰必亡。歷史的教訓不能忘卻，不可歪曲，更不容抹殺。中方絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
外交部:以自衛為名發動侵略是軍國主義慣用伎倆
在北京，外交部再回應日本首相高市早苗早前的涉台言論，發言人毛寧列舉918事變及珍珠港事件，指出回顧歷史不難發現，以所謂存亡危機和自衛為名發動對外侵略，是日本軍國主義的慣用伎倆，強調警鐘已經敲響，悲劇不能重演。毛寧又說，在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，國際社會必須高度警惕，堅決阻止任何復活軍國主義的圖謀，共同維護戰後國際秩序、守護世界和平。(WL)infocast ・ 19 小時前