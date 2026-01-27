焦點

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利　地政：無法找到審批紀錄

Yahoo Tech HK

特朗普政府擬用 Gemini AI「30 日出規例」：運輸部起草安全規管惹爭議「寧要夠快唔要完美」

美國運輸部擬用 Gemini 加速聯邦規例草擬，內部憂 AI 出錯影響飛機、危險品運輸等安全標準。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
特朗普政府擬用 Gemini AI「30 日出規例」：運輸部起草安全規管惹爭議「寧要夠快唔要完美」
特朗普政府擬用 Gemini AI「30 日出規例」：運輸部起草安全規管惹爭議「寧要夠快唔要完美」

根據 ProPublica 報道，特朗普政府正推動美國運輸部引入 Google Gemini AI，用作草擬聯邦運輸相關規例文件，並可能視作試點，日後擴展至其他部門。​有關計劃早前已向運輸部員工作內部示範，部門律師曾形容 AI 有「革命性」潛力，可令規例草擬工作「更快更好」。​

其後於管理層會議記錄中，更提到總統特朗普「非常期待」呢個倡議，並稱運輸部會成為「第一個完全具備使用 AI 起草規例能力」嘅聯邦機構，形容自己係政府 AI 推進嘅「矛頭」。​

廣告

爭議位：唔追求「好規例」？

不過，令外界最震撼嘅唔係「用 AI」本身，而係部分高層對「品質」嘅態度。會議記錄顯示，Zerzan 曾表示「唔需要完美規例，甚至唔需要好規例」、「夠用就得」，並以「海量轟炸」（flooding the zone）形容要用數量推進規例產出。​

問題係，運輸部規管觸及幾乎所有運輸安全層面，從商用航空安全、危險品運輸，到司機資格等都可能受影響。若草擬出現錯漏，後果可以由法律訴訟一路升級到人命風險。​

支持理由：速度、速度、再速度

支持者最大理由係「速度」，報道引述出席示範嘅員工回憶，示範者指用運輸部版本嘅 Gemini，可喺幾分鐘甚至幾秒內生成擬議規例文本，並形容部分規例文件前言好多時只係「堆砌文字」，AI 都能輕鬆做到。​部門律師亦提到目標係將規例由構思到「完成草稿並可交畀白宮資訊與規例事務辦公室審閱」嘅周期壓縮至 30 日，甚至聲稱用 Gemini「20 分鐘內就可以出到一份草稿規例」。​

而且計劃似乎唔止停留喺口號：報道指運輸部其實已經用 AI 起草過一份仍未公開嘅美國聯邦航空管理局（FAA）規例草案。​

反對聲音：AI 幻覺出錯，規例唔係作文

反對聲音集中喺兩點：其一係大型語言模型易出錯、會產生「幻覺」內容；其二係規例制定唔係「作文比賽」，需要對法例、先例、現行規管框架同技術細節有深厚理解。​

運輸部前署理首席人工智慧官就直言，用 Gemini 起草規例好似「叫一個高中實習生幫你做規例制定」，並警告領導層想「打破規則、快速行動」，但喺運輸安全領域「快同亂」意味住「會有人受傷」。​

此外亦有行政專機啊指出，AI 可以「產生好多字」唔等於有高質素政府決策。就算想試，都應該保持高度懷疑同審慎。​

人類扮演什麼角色？

更微妙嘅係，報道同時提到運輸部人手流失背景：自特朗普再次入主白宮以來，運輸部人手淨減近 4,000 人，包括超過 100 名律師。若專業人士減少，而「起草」又加速，最終可能令「覆核同把關」更吃緊。​

在 AI 幫你做 80% 到 90% 規例撰寫嘅想像下，有員工擔心人類角色會退化成只係校對員，而一旦錯漏穿透審核，責任、透明度都會變得更難釐清。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

宏福苑五級大火

其他人也在看

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！

食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！

近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。

Yahoo Food ・ 5 小時前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？

江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？

新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床

Yahoo財經 ・ 51 分鐘前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師

Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師

Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。

姊妹淘 ・ 1 天前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊　母發現惜太遲

珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊　母發現惜太遲

土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。

am730 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的

鉅亨網 ・ 11 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好

歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好

歐倩怡（Cindy）與郭晉安於2006年結婚，一直被認為是模範夫妻，直至2024年無預警下宣布離婚，結束18年婚姻，而一對仔女郭令山及郭以雅與爸爸郭晉安同住。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘　義工倡規定養龜須植晶片防遺棄

超巨型鱷龜被人遺棄漁塘　義工倡規定養龜須植晶片防遺棄

【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細

香港動物報 ・ 23 小時前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋　網驚豔：簡直年輕時翻版

鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋　網驚豔：簡直年輕時翻版

近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。

姊妹淘 ・ 23 小時前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華 $15、Suisai酵素洗顏粉 $78（即日起至02/02）

【龍豐】豐搶價 Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華 $15、Suisai酵素洗顏粉 $78（即日起至02/02）

今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta碳酸潔面泡沫 $29、Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華10ml $15、Suisai酵素洗顏粉 $78、OLAY全效UV修護霜SPF15 50 $52、L'OCCITANE潤手霜30ml $32！

YAHOO著數 ・ 1 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處

謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處

謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在

女人我最大 ・ 20 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。

法新社 ・ 21 小時前
飛機餐可以多要１份嗎？內行人分享妙招，釣出空服員解答

飛機餐可以多要１份嗎？內行人分享妙招，釣出空服員解答

飛機餐的品質與口味一直是旅客選擇航空公司的重要考量之一。許多人甚至認為，飛機餐的美味程度比其他機上服務更為重要。近日，有民眾在網路上分享了一個有趣的問題：既然聽說飛機餐通常會準備多餘的分量，那麼是否可

食尚玩家 ・ 21 小時前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點

「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點

被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
話題 ｜哈利簡尼與拜仁傾續約　英超歷史入球王夢碎

話題 ｜哈利簡尼與拜仁傾續約　英超歷史入球王夢碎

拜仁體育總監Max Eberl證實，球會正在跟哈利簡尼就新合約展開談判。若他選擇與拜仁續約，成為英超歷史入球王的夢想或將就此告終。

Yahoo 體育 ・ 11 小時前
【中環解密】小斯入稟追款3150萬 收益曝光

【中環解密】小斯入稟追款3150萬 收益曝光

知名網紅吸金能力一向驚人，教網友儲飛行里數的「旅遊KOL」小斯（張鎌安），早前斥1.36億元買入北角海璇特色戶引發熱議，本地傳媒最新引述法庭文件報道，小斯名下公司現入稟高等法院，控告一間行銷代理公司，聲稱為對方提供旅客里程、信用卡獎勵計劃等促銷服務，涉款約3266.95萬元，惟代理公司至今仍欠約3149.5萬元未繳清，故興訟追討。

信報財經新聞 ・ 10 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞

BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！

Yahoo Food ・ 4 小時前
小松本遙收可愛娃娃變殺機！ 前男友大內拓實上門狠殺！

小松本遙收可愛娃娃變殺機！ 前男友大內拓實上門狠殺！

這案子聽起來像偵探小說，但偏偏是真實悲劇！2025年12月31日跨年夜，日本茨城縣水戶市一戶人家傳出慘劇，31歲的美甲師小松本遙被丈夫發現倒在家裡血泊中，全身傷痕累累，包括頭部鈍器擊傷和手臂防禦創傷。

Japhub日本集合 ・ 20 小時前