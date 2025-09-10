特朗普政治盟友 右翼名嘴柯克演講期間中槍身亡 生前力撐擁槍權｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】特朗普的政治盟友、保守派青年活動組織「轉折點美國」（Turning Point USA）創辦人查理・柯克（Charlie Kirk）今日（10 日）於猶他谷大學的一場公開活動中遭槍擊。事發時身穿白色上衣的柯克正在帳幕內進行演講，中槍後立即被帶離校園，送院治療。美國總統特朗普發佈最新消息表示，柯克傷重不治。目前疑兇行蹤不明。

槍擊事件震驚全美，總統特朗普（Donald Trump）及副總統萬斯（JD Vance）曾於社交平台 Truth Social 呼籲各界為柯克祈禱，惟最終柯克傷重身亡，終年 31 歲。

特朗普下令下半旗致哀

特朗普公布柯克死訊，讚揚柯克是偉大的，甚至是傳奇，形容沒有人比他更了解美國年輕人的想法，宣布下半旗致哀。美國多位政界人士公開表達哀悼，並譴責政治暴力。

廣告 廣告

綜合外媒報道，柯克在猶他州奧勒姆（Orem）的猶他谷大學（Utah Valley University）參加一場演講活動時遭到槍擊。當時他進行「美國回歸之旅」（The American Comeback Tour），主持「證明我錯了」（Prove Me Wrong Table）問答環節時突然中槍。

據目擊者和大學發言人表示，槍擊發生在戶外，目擊者聽到一聲槍聲後，柯克被擊中懷疑頸部附近位置，他隨即被緊急帶離現場，惟傷重去世。聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）表示，FBI 正密切監察情況並派遣特工協助調查。

18 歲創立 Turning Point USA 曾言擁槍權帶來死亡個案仍值得

柯克在 2012 年創立 Turning Point USA，當時他年僅 18 歲，旨在推廣保守主義價值觀，主張自由市場、反對墮胎和擁有槍械。柯克的年輕人形象吸引大批相若年齡層支持，組織的動員亦在各個大學校園內迅速成長，目前柯克的 X 擁有 550 萬追隨者。

柯克過往發表過不少力撐擁槍權言論，其中他曾經在 2023 年 4 月 5 日在鹽湖城教會 Awaken Church 的一個活動中曾經表示，大家永遠不會生活在一個公民全副武裝，卻不會發生槍擊死亡事件的社會，「但我，我，我 —— 我認為這是值得的。我認為，為了我們能夠擁有第二修正案來保護我們其他上帝賦予的權利，每年不幸地付出一些槍擊死亡的代價是值得的。」