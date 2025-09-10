中華鈕扣70年歷史結業 港製貝殼鈕搶手
特朗普政治盟友 右翼名嘴柯克演講期間中槍身亡 生前力撐擁槍權｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】特朗普的政治盟友、保守派青年活動組織「轉折點美國」（Turning Point USA）創辦人查理・柯克（Charlie Kirk）今日（10 日）於猶他谷大學的一場公開活動中遭槍擊。事發時身穿白色上衣的柯克正在帳幕內進行演講，中槍後立即被帶離校園，送院治療。美國總統特朗普發佈最新消息表示，柯克傷重不治。目前疑兇行蹤不明。
槍擊事件震驚全美，總統特朗普（Donald Trump）及副總統萬斯（JD Vance）曾於社交平台 Truth Social 呼籲各界為柯克祈禱，惟最終柯克傷重身亡，終年 31 歲。
特朗普下令下半旗致哀
特朗普公布柯克死訊，讚揚柯克是偉大的，甚至是傳奇，形容沒有人比他更了解美國年輕人的想法，宣布下半旗致哀。美國多位政界人士公開表達哀悼，並譴責政治暴力。
綜合外媒報道，柯克在猶他州奧勒姆（Orem）的猶他谷大學（Utah Valley University）參加一場演講活動時遭到槍擊。當時他進行「美國回歸之旅」（The American Comeback Tour），主持「證明我錯了」（Prove Me Wrong Table）問答環節時突然中槍。
據目擊者和大學發言人表示，槍擊發生在戶外，目擊者聽到一聲槍聲後，柯克被擊中懷疑頸部附近位置，他隨即被緊急帶離現場，惟傷重去世。聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）表示，FBI 正密切監察情況並派遣特工協助調查。
18 歲創立 Turning Point USA 曾言擁槍權帶來死亡個案仍值得
柯克在 2012 年創立 Turning Point USA，當時他年僅 18 歲，旨在推廣保守主義價值觀，主張自由市場、反對墮胎和擁有槍械。柯克的年輕人形象吸引大批相若年齡層支持，組織的動員亦在各個大學校園內迅速成長，目前柯克的 X 擁有 550 萬追隨者。
柯克過往發表過不少力撐擁槍權言論，其中他曾經在 2023 年 4 月 5 日在鹽湖城教會 Awaken Church 的一個活動中曾經表示，大家永遠不會生活在一個公民全副武裝，卻不會發生槍擊死亡事件的社會，「但我，我，我 —— 我認為這是值得的。我認為，為了我們能夠擁有第二修正案來保護我們其他上帝賦予的權利，每年不幸地付出一些槍擊死亡的代價是值得的。」
You will never live in a society when you have an armed citizenry and you won't have a single gun death. That is nonsense. It's drivel. But I am, I, I — I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights.
其他人也在看
美國政治暴力再升溫 保守派挺川政治評論員柯克遭槍擊
（法新社華盛頓10日電） CNN及NBC等美國媒體報導，美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊。柯克是美國保守派倡議人士、作家及媒體人，並且創立保守派團體「轉折點行動」（Turning Point Action）。法新社 ・ 1 小時前
東張西望︳婦人被「駐港部隊」型男呃140萬 仍死撐「唔係俾佢個人吸引」 黃耀英豐富表情聽故仔成一大亮點
近年《東張西望》不時報導電騙個案，早前有婦人被假冒靚仔嘅騙徒send「露鳥圖」色誘下騙去五十幾萬成為城中熱話後，前日《東張》又報導另一位阿太中招，損失140萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
白宮再次否認特朗普寫信給愛潑斯坦 支持字跡專家分析簽名
美國民主黨眾議員周一(8日)公開被指是美國總統特朗普逾20年前寫給已故富豪淫魔愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的生日信件。《華爾街日報》早於7月報道內含女性體態剪影的信件內容及疑似特朗普簽名。白宮否認信件出自特朗普之手，強調有關的簽名是偽造，白宮支持交由字跡專家分析，稱法律團隊將繼續提告。 眾議院監督委am730 ・ 22 小時前
空襲卡達引川普譴責 以色列大使：並非總依美國利益行事
（法新社耶路撒冷10日電） 以色列對巴勒斯坦組織哈瑪斯位於卡達首都杜哈的據點發動空襲，罕見引起美國總統川普譴責；以色列駐聯合國大使今天表示，以色列並非總是依照美國這個盟友的利益行事。以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）對一家以色列電台說：「我們並非總是依照美國的利益行事。法新社 ・ 12 小時前
同性伴侶登記制度｜「等埋發叔」事件致政改方案「甩轆」 回歸以來政府草案遭否決極罕見︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今日（10日）否決《同性伴侶關係登記條例草案》，翻查資料顯示，今次除了是本屆政府首度有法案被否決，更相隔 10 年以來再有法案被否決。回歸以來，港府議案一般都能獲得通過，真正「被否決」的情況極為罕見，其中 2015 年因「等埋發叔」事件而否決的政改方案，以及 2014 年遭否決的《婚姻（修訂）條例草案》，均是少數被立法會否決的法案。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 16 小時前
熱氣球退款｜申請熱線冇人聽 苦主憂回水變走數 消委會促主辦方處理｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】友邦香港國際熱氣球節在連串風波下日前宣布全面退款，惟苦主聯盟向《Yahoo新聞》反映，該退款熱線長期無人接聽，無法登記，記者昨致電熱線10次亦不果；有部分苦主曾透過電郵作出投訴，惟至今未獲回覆。主辦方列明退款期為11月7日前，苦主何小姐憂主辦方容易在兩個月後「走數」；消委會促請主辦方加派人手盡快處理。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
警方：本月首十日累接逾30宗網戀騙案總損失逾1,200萬元 有37歲女情陷「星男」失逾180萬
警方「守網者」社交平台表示，9月至今，警方共接獲超過30宗網上情緣騙案，總損失逾1,200萬港元。AASTOCKS ・ 21 小時前
以巴衝突｜特朗普：以軍襲哈馬斯非自己決定 指示通報卡塔爾惜為時已晚
以軍周二(9日)突然空襲卡塔爾首都多哈，目標是身處卡塔爾的哈馬斯領袖，造成6人死亡，阿聯酋譴責以色列。美國總統特朗普在社交平台發文，指以軍襲擊卡塔爾是由以色列總理內塔尼亞胡的決定，他沒有參與。 特朗普表示，華府星期二(9日)上午收到軍方通知，以色列計劃在卡塔爾首都多哈襲擊哈馬斯，強調是以色列總理內塔尼亞胡決定，他am730 ・ 23 小時前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
蘋果iPhone 17不再創新 進入「Nokia式」收成期？
蘋果發布會結束，股價例跌一定百分比，不過市場對蘋果所發布的新產品意見參差，有人相當期待 AirPods Pod 3的即時翻譯功能，有人指iPhone 17升級較大，不過就有更多聲音指出蘋果完全無提及AI，產品升級了無新意，憂蘋果在Tim Cook帶領下將變成了另一個Nokia。翻查Nokia資料，昔日王者有過一段「食老本」收成期，以此參考，蘋果還有4年時間可轉身Yahoo財經 ・ 20 小時前
蔡思貝年半冇新劇播出 工作量縮減被爆有猛人照顧
蔡思貝於2013年香港小姐競選勇奪亞軍，迅速踏入娛樂圈並備受TVB力捧，剛出道就獲得唔少演出機會，包括喺劇集《八卦神探》和《衝線》擔任正牌女主角，並相繼參演《純熟意外》和《味想天開》。不過蔡思貝於早期被批評演技生澀，聲線被形容過於尖銳，有「高分貝」之稱。期間，仲被爆出虛報假學歷疑雲，蔡思貝於2017年劇集《踩過界》飾演「癲姐」一角，並憑該角獲得「最受歡迎電視女角色」獎項；然而，依然有部分觀眾覺得佢演技尚未成熟，亦因蔡思貝多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，唔少網民對佢形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
俄烏戰爭︱俄羅斯 19 架無人機進入波蘭領空 波蘭：二戰以來最接近公開衝突的局面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】俄羅斯夜間對烏克蘭的大規模空襲中，共有 19 架無人機越境進入波蘭領空，其中約 3 至 4 架被波蘭及北約戰機擊落。俄羅斯國防部表示，無意攻擊波蘭境內任何目標，強調無計劃針對波蘭設施。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則指出，俄羅斯無人機入侵波蘭領空一事，令波蘭處於自二戰以來最接近公開衝突的局面。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
同性伴侶登記制度｜ 案件原告岑子杰感可惜 欠社會討論失契機 溫和進步聲音被忽視︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今日（10日）以 14 票贊成、71 票反對及 1 票棄權，否決《同性伴侶關係登記條例草案》。草案源於終審法院就岑子杰提出的司法覆核，法院裁定政府須在兩年內建立一個「替代框架」，承認同性伴侶關係並賦予核心權利。岑子杰在表決後回應，對結果深感可惜，並形容政府與議會未有給予社會足夠時間討論，最終錯失了推進共識的契機。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
踢開馬斯克 甲骨文主席Ellison成全球首富
甲骨文(ORCL.US)周三最新飆升41%，公司單日市值大增逾2,780億美元，帶動董事長艾利森取代特斯拉(TSLA.US)創辦人馬斯克，首次成為全球首富。 據彭博億萬富翁指數，以艾利森持股量，其身家單日飆升約1,000億美元，增至3,930億美元，超過馬斯克的3,850億美元，是該指數有史以來錄得的最大單日增幅。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 17 小時前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
遭爆已分手9個月！鹿晗疑與關曉彤8年情斷
[NOWnews今日新聞]中國男星鹿晗於2017年高調認愛關曉彤，但不料近期兩人屢傳分手，雖然雙方都未做出回應，但依然猜測不斷。而近日，中國娛樂記者劉大錘突然在直播中爆料，鹿晗與關曉彤已在去年12月分...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前