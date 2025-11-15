特朗普料華正採購美大豆 有望明春前完成

【on.cc東網專訊】美國總統特朗普周五（14日）表示，中國將購買美國大豆及其他農產品，預計相關採購正在進行，有望在明年春季前完成。

特朗普表示，中美雙方周五就採購美國大豆及其他農產品舉行會談，但未透露有甚麼政府官員參與會談，以及具體的討論情況。惟美國農業部最新公布的數據顯示，在中美元首上月底在南韓會晤後，中方至今只採購了兩批美國大豆，合共僅33.2萬噸。

近日有報道指，中國對美國大豆的採購步伐疑陷停滯，距離年底僅剩一個半月，仍未根據與美協議增加採購量。白宮曾表示，北京承諾在今年最後兩個月至少購買1,200萬噸美國大豆，並在未來三年每年至少購買2,500萬噸。

