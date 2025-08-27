特朗普是獨裁者？CNN分析現代獨裁者特徵：操控選舉 壓制法院、國會和媒體｜Yahoo

特朗普周二（26 日）在白宮內閣會議時見記者 (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普周一時簽署多項行政命令 ，包括禁止焚燒美國國旗等，又表示考慮 9 月在芝加哥部署國民兵，更語出驚人道，部分美國人可能「想要獨裁者」（A lot of people are saying: 'Maybe we like a dictator’）；言論引起多方抨擊，芝加哥所在的伊利諾伊州州長 JB Pritzker 亦強烈反彈，形容他是「想當獨裁者」。特朗普周二（26 日）再度在白宮內閣會議時回應言論，表示只要能遏止犯罪，人們不在意獨裁者與否，但同時他否認自己是獨裁者（I'm not a dictator, by the way）。

「很多美國人可能想要獨裁者」

特朗普周一時簽署多項行政命令，包括禁止焚燒美國國旗，否則判處一年監禁，惟焚燒國旗本來曾被裁受憲法保障，特朗普被批評在沒有制衡下實施行政手段；另外，他亦命令強化聯邦政府對首都華盛頓特區管控，批准國民兵攜帶武器巡邏等。

他在白宮記者會回應批評時稱，其打擊犯罪與非法移民的措施沒有獲得應有的肯定，「大家說『我們不需要他。自由，自由。他是獨裁者。』可是很多人又在講：『或許我們其實想要一個獨裁者。』」特朗普發言中同時補充，「我不欣賞獨裁者，我也不是獨裁者。我是一個頭腦清楚、具備常識的人。」（"I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and a smart person."）

伊利諾伊州州長批政治打壓

對於特朗普考慮向芝加哥、巴爾的摩派遣國民兵，以加強打擊犯罪跟非法移民，伊利諾伊州州長 JB Pritzker 表示強烈反對，明言將採取法律行動制止，指控特朗普試圖以此手段，對民主黨控制的城市進行政治打壓，「我們沒有提出任何聯邦干預的請求，一次都沒有。問問他們是否願意讓自己的社區，被一個想要獨裁的人（wannabe dictator）變成戰區。」

特朗普則在周二時連續第二日回應「獨裁者」言論，他否認自己是獨裁者，只是知道如何制止罪案，他同時再強調指，很多人認為，只要能制止罪案，不在意獨裁者與否（Most people say … if he stops crime, he can be whatever he wants.）

分析：打擊犯罪為名 擴權為實

CNN 分析認為，特朗普的一系列言行，包括以打擊犯罪、非法移民為名派駐國民兵，顯示其鞏固權力的傾向。他早前宣布會收購陷入財困的科技公司 Intel 股份，揚言解僱聯儲局理事 Lisa Cook，及被指透過關稅、削弱國會及司法監督權力、清洗軍方高層、審查媒體與文化機構等等，來達至集中權力的目的。

分析指，特朗普以強調治安為名，和針對極具爭議或不受民情認同的議題或對象，例如嚴懲燒毀美國國旗的人士，調查「死對頭」前國家安全顧問 John Bolton）、其批評者前新澤西州州長 Chris Christie等，作為他現時的一貫策略，即透過針對「不受歡迎」的群體或議題，達到擴權的目的。

同時，多項民調顯示，特朗普的支持者中，有相當比例的人贊同削弱國會和法院的制衡，甚至容許他在必要時無視法律或憲法。去年一項民調顯示，74% 共和黨人支持特朗普「當一天獨裁者」的說法。學者認為，特朗普正利用這種氛圍，藉「很多人都這樣說」的話術，為自己爭取更大權力鋪路。

學者：現代「獨裁者」通常不受制衡

加州大學洛杉磯分校政治學教授 Daniel Treisman 在接受 CNN 訪問時表示，特朗普是一位在「基本自由公正的選舉中當選」的總統，受到不同機構和憲法的制衡，他聲稱自己不是獨裁者，至於他是否想成為獨裁者，「答案只有他自己知道」。

Treisman 在訪問中提到，現代「獨裁者」的特徵是透過操控選舉、壓制法院、國會和媒體，也幾乎不可被和平方式拉下台。現代獨裁者通常是不受制衡的政治領袖，即使允許人民在日常生活有一定自由，但在政治層面卻欠缺法治保障，公民仍然隨時受權力左右。

來源：CNN 、 Axios