居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
特朗普是獨裁者？CNN分析現代獨裁者特徵：操控選舉 壓制法院、國會和媒體｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普周一時簽署多項行政命令 ，包括禁止焚燒美國國旗等，又表示考慮 9 月在芝加哥部署國民兵，更語出驚人道，部分美國人可能「想要獨裁者」（A lot of people are saying: 'Maybe we like a dictator’）；言論引起多方抨擊，芝加哥所在的伊利諾伊州州長 JB Pritzker 亦強烈反彈，形容他是「想當獨裁者」。特朗普周二（26 日）再度在白宮內閣會議時回應言論，表示只要能遏止犯罪，人們不在意獨裁者與否，但同時他否認自己是獨裁者（I'm not a dictator, by the way）。
「很多美國人可能想要獨裁者」
特朗普周一時簽署多項行政命令，包括禁止焚燒美國國旗，否則判處一年監禁，惟焚燒國旗本來曾被裁受憲法保障，特朗普被批評在沒有制衡下實施行政手段；另外，他亦命令強化聯邦政府對首都華盛頓特區管控，批准國民兵攜帶武器巡邏等。
他在白宮記者會回應批評時稱，其打擊犯罪與非法移民的措施沒有獲得應有的肯定，「大家說『我們不需要他。自由，自由。他是獨裁者。』可是很多人又在講：『或許我們其實想要一個獨裁者。』」特朗普發言中同時補充，「我不欣賞獨裁者，我也不是獨裁者。我是一個頭腦清楚、具備常識的人。」（"I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and a smart person."）
伊利諾伊州州長批政治打壓
對於特朗普考慮向芝加哥、巴爾的摩派遣國民兵，以加強打擊犯罪跟非法移民，伊利諾伊州州長 JB Pritzker 表示強烈反對，明言將採取法律行動制止，指控特朗普試圖以此手段，對民主黨控制的城市進行政治打壓，「我們沒有提出任何聯邦干預的請求，一次都沒有。問問他們是否願意讓自己的社區，被一個想要獨裁的人（wannabe dictator）變成戰區。」
特朗普則在周二時連續第二日回應「獨裁者」言論，他否認自己是獨裁者，只是知道如何制止罪案，他同時再強調指，很多人認為，只要能制止罪案，不在意獨裁者與否（Most people say … if he stops crime, he can be whatever he wants.）
分析：打擊犯罪為名 擴權為實
CNN 分析認為，特朗普的一系列言行，包括以打擊犯罪、非法移民為名派駐國民兵，顯示其鞏固權力的傾向。他早前宣布會收購陷入財困的科技公司 Intel 股份，揚言解僱聯儲局理事 Lisa Cook，及被指透過關稅、削弱國會及司法監督權力、清洗軍方高層、審查媒體與文化機構等等，來達至集中權力的目的。
分析指，特朗普以強調治安為名，和針對極具爭議或不受民情認同的議題或對象，例如嚴懲燒毀美國國旗的人士，調查「死對頭」前國家安全顧問 John Bolton）、其批評者前新澤西州州長 Chris Christie等，作為他現時的一貫策略，即透過針對「不受歡迎」的群體或議題，達到擴權的目的。
同時，多項民調顯示，特朗普的支持者中，有相當比例的人贊同削弱國會和法院的制衡，甚至容許他在必要時無視法律或憲法。去年一項民調顯示，74% 共和黨人支持特朗普「當一天獨裁者」的說法。學者認為，特朗普正利用這種氛圍，藉「很多人都這樣說」的話術，為自己爭取更大權力鋪路。
學者：現代「獨裁者」通常不受制衡
加州大學洛杉磯分校政治學教授 Daniel Treisman 在接受 CNN 訪問時表示，特朗普是一位在「基本自由公正的選舉中當選」的總統，受到不同機構和憲法的制衡，他聲稱自己不是獨裁者，至於他是否想成為獨裁者，「答案只有他自己知道」。
Treisman 在訪問中提到，現代「獨裁者」的特徵是透過操控選舉、壓制法院、國會和媒體，也幾乎不可被和平方式拉下台。現代獨裁者通常是不受制衡的政治領袖，即使允許人民在日常生活有一定自由，但在政治層面卻欠缺法治保障，公民仍然隨時受權力左右。
其他人也在看
特朗普：歡迎中國學生赴美留學 否則美國大學體系很快完蛋
美國總統特朗普為將會容許60萬名中國學生到美國留學的言論辯護，他周二(26日)表示，如果沒有中國學生，美國的大學體系很快會完蛋。 特朗普容許60萬名中國學生到美國留學的言論，遭到部分支持者反對，包括共和黨國會眾議員。特朗普26日在主持內閣會議回應記者提問時表示，他喜歡中國及其他學生來美國，如果他們來不到，美國的大am730 ・ 10 小時前
特朗普對中國學生赴美讀書感榮幸 稱大學體系沒有他們將會「很快玩完」｜Yahoo
美國總統特朗普當地時間周二（26 日）在內閣會議回應記者提問時表示，對於有中國學生在美國讀書感到「榮幸」（honored），稱他們能夠幫助美國的大學維持營運，又指如果沒有中國學生，美國大學體系很快就會走入絕路。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
南韓立法限制學生使用手機 小學至高中課堂全面禁用 歐美多國已禁止︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓國會通過《初等及中等教育法》修訂案，禁止學生在課堂上使用手機及智能裝置，新法將於 2026 年 3 月 1 日生效，適用於全國小學、初中及高中。法案最終以 115 票贊成、31 票反對及 17 票棄權，在 163 名出席議員中獲通過。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
公開信批川普 FEMA數員工遭停職
（法新社華盛頓26日電） 美國媒體報導，川普政府今天暫停聯邦緊急事故管理總署（FEMA）數名員工的職務，原因是他們公開表達對川普執政下該機構行事風格的不滿。「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這些電子郵件通知聯邦緊急事故管理總署員工，他們將立即進入行政休假，「不上班，但繼續領取工資和福利」。法新社 ・ 4 小時前
「無印良品」內地商標權終極敗訴 24類商品日後只能用「MUJI」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在內地的業務，由於「無印良品」商標被當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。am730 ・ 2 小時前
公司業績｜受累內卷燒錢 經調整溢利按年跌近九成 美團業績遠低於市場預期
外賣龍頭美團(3690)公布最新財報，第二季度收入錄得918.4億元(人民幣․下同)，雖實現11.7%的同比增...BossMind ・ 1 小時前
川普：將尋求對華府謀殺案全判死刑
(法新社華盛頓26日電) 美國總統川普今天表示，作為打擊他所謂「失控」的華府犯罪行動的一部分，他將尋求對在華盛頓發生的謀殺案處以死刑。川普在內閣會議上說：「如果有人在首都華盛頓特區殺人，我們將尋求判處死刑。法新社 ・ 9 小時前
沙塵暴捲美國阿利桑那州 「塵土牆」撲鳳凰城 機場暫停升降 6 萬戶停電｜多圖｜Yahoo
美國亞利桑那州日前受到沙塵暴吹襲，引致數萬戶停電，首府鳳凰城機場亦受影響，大批航班延誤。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
馬斯克Neuralink創奇蹟！癱瘓男用意念重掌人生 人類「超人化」時代來臨？
特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)旗下腦機介面公司Neuralink於去年1月完成首例人體大腦晶片植入手術，接受者為因跳水意外導致四肢癱瘓的男子Noland Arbaugh。近日他接受《財富》(Fortune)雜誌專訪，分享植入晶片18個月後的人生巨變。現在他不僅能憑意念操控電腦、玩遊戲、閱讀及控制家電，更重返校am730 ・ 6 小時前
川普會晤李在明 稱可能近期訪中
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天在白宮接待韓國總統李在明來訪，他表示可能今年或之後不久訪問中國，更揚言若中國不供應稀土磁鐵給美國，他將對中國商品課徵200%的關稅。川普指出，他可能在今年或之後不久訪問中國，「我們將與中國有良好的關係」。法新社 ・ 1 天前
川普解雇聯準會理事又揚言限晶片出口 亞股大多收低
（法新社香港26日電） 美國總統川普昨天宣布一連串令市場不安的舉措，包括罕見地解除聯邦準備理事會一名理事的職務，以及揚言對晶片實施出口管制，促使亞洲股市今天回落而大多收低。川普（Donald Trump）昨晚宣布解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務，理由是庫克遭指控在抵押貸款文件做出不實陳述。法新社 ・ 1 天前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 2 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
因海外擴張 美團(03690)次季經調整盈利大減89%
美團(03690)公布今年6月底止第二季業績，集團收入年增11.7%至918億元人民幣（下同）。由於外賣行業競爭激烈，第二季核心本地商業分部經營溢利同比大幅下降至37億元。同時，由於海外擴張，新業務分部的經營虧損同比擴大至19億元。因此，集團於該期間的經調整EBITDA及經調整溢利淨額分別下降至81.5%及89%，至約28億元及15億元第二季，美團經營現金流入淨額錄得48億元。截至2025年6月30日，集團持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為1017億元和694億元。期内，美團核心本地商業分部收入同比增長7.7%至653億元，「美團閃購」及到店酒旅業務均在第二季錄得強勁增長。新業務方面，分部收入同比增22.8%至265億元，經營虧損率環比改善3.1個百分點至7.1%。第二季，美團銷售成本同比增27%至614億元，佔收入百分比由58.8%同比增加8.1個百分點至66.9%。金額的增加主要由於即時配送交易筆數增加及騎手補貼提高、食雜零售業務的擴張及海外業務的發展。銷售及營銷開支同比增51.8%至225億元，佔收入百分比由18.0%同比增加6.5個百分點至24.5%。研發開支亦同比增1infocast ・ 2 小時前
藥倍安心︱潘冬平女兒所屬學校開腔 聖保羅男女：「從不知情」牽涉AI公司 尊重放棄獎項決定︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】聖保羅男女中學今日（27 日）回應學生潘浠淳的「藥倍安心」作品爭議。校方澄清，對傳媒報道提及的 AI Health Studio 事宜「學校及老師從不知情」，直至媒體披露後才得悉。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 居於中西區34歲男子曾到斯里蘭卡 今年累計個案12宗｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】衞生防護中心表示，今（27 日）本港錄得一宗新增基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名居於中西區的34歲男子。Yahoo新聞 ・ 52 分鐘前
日本冤案商人生前未能昭雪 警方控方赴墓園鞠躬道歉 家屬：永遠不會原諒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方及控方高層昨日（ 25 日）在橫濱前往一名已故商人的墓前鞠躬及獻花，為過去的錯誤拘捕和起訴致歉。商人相嶋静夫（Shizuo Aishima）於 2020 年與其他高層因涉嫌非法出口可軍事用途的工業設備而被捕，最終卻被證明指控並無依據。相嶋在還押期間確診胃癌，最終於 2021 年 2 月病逝，未能親身洗脫冤屈。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
「藥倍安心」爭議 聖保羅男女中學發聲明表示從不知情
【Now新聞台】人工智能醫療輔助平台「藥倍安心」得獎爭議，中四學生潘浠淳就讀的聖保羅男女中學發聲明，指學校及老師並不知情，已第一時間與潘浠淳了解情況。 聖保羅男女中學指，「藥倍安心」是潘浠淳參加多項比賽的其中一個參賽作品，學校委派老師擔任指導老師，在過程中就學生提出的研究題目、可行性概念及方法、比賽前準備及綵排等方面提出意見；就科技公司AI Health Studio涉及潘浠淳的參賽作品一事，學校及老師從不知情，是在媒體報道後才得悉，指學校一向鼓勵及支持學生參與各類型的比賽，但強調學生在過程中必須遵守學術誠信，學校已訂立指引教育及提醒學生。對於潘浠淳及其父母自願放棄相關獎項，校方表示理解及尊重，希望事件告一段落。#要聞now.com 新聞 ・ 24 分鐘前
全球首次發現 橙色護士鯊驚現加勒比海
遠看像條錦鯉，近看才發現是條鯊魚。哥斯達黎加 Tortuguero 國家公園附近的加勒比海，一位釣魚友去年釣獲一條橙色的護士鯊，大感驚奇。這種顏色的鯊魚至今就只有這一條，過往從沒記錄過。科學家相信，奇特的橙色是源於一種名為黃變症（xanthism）的罕見皮膚變異；當深色素缺失，黃色或橙色就會突出。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
屯門昨午天晴落雹？ 天文台解畫(有片)
本港昨日（26日)天晴酷熱，網傳影片顯示屯門下午約4時有大粒水點忽然從天而降，懷疑是落雹，有途人急步走避，天文台回覆《am730》查詢稱未有接獲有關報告。am730 ・ 6 小時前