特朗普派國民警衛軍到孟菲斯，預告下個目標是芝加哥。(AP)

美國總統特朗普宣布，派遣國民警衛隊到田納西州最大城市孟菲斯，打擊罪案和回復公共安全。特朗普指，不止孟菲斯，很多地方亦有犯罪問題，聯邦政府將會逐步採取行動，預告下個目標很可能是芝加哥。

特朗普在白宮簽署備忘錄時指，有關部署是因應田納西州長要求，會複製華盛頓特區的模式，在當地成立由國民警衛隊、聯邦調查局、緝毒局、國土安全部，以及移民和海關部門組成的安全工作小組，打擊罪案和罪犯。他預料約需4至5個月便可以看到成效。

特朗普在白宮簽署備忘錄。(AP)

田納西州州長對孟菲斯前景充滿希望和興奮

同場見證簽署儀式的田納西州州長比爾李指，對於犯罪問題阻礙孟菲斯發展感到厭倦，現在就對孟菲斯的前景充滿希望和興奮。對於特朗普日前指，田納西州州長和孟菲斯市長都樂見國民警衛隊進駐，孟菲斯市長楊格反駁指，感到不高興，強調正在尋找方法解決市內犯罪問題，他早前表示，沒有向聯邦政府提出要求派遣國民警衛隊到當地，亦不認為這樣做會降低罪案率。

