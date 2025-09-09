特朗普疑向愛潑斯坦發裸女賀壽信 被調查委員會成員公開 白宮：假新聞、惡作劇｜Yahoo

美國總統特朗普 (AP Photo/Alex Brandon)

【Yahoo新聞報道】美國已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）涉性侵和性交易案，2019年在獄中身亡。美國總統特朗普（Donald Trump）被指與愛潑斯坦關係友好，《華爾街日報》七月時報道，特朗普 2003 年一封寫給愛潑斯坦、祝對方50歲生日的信件畫有祼女輪廓。正調查愛潑斯坦刑事案的眾議院監督委員會有民主黨委員最新披露據稱為特朗普簽名信件，白宮則再次否認，批評是假新聞、惡作劇。

特朗普被指在 2003 年為愛潑斯坦送贈一封生日信，信上有一幅手繪的裸女輪廓插畫，畫中有疑似特朗普的簽名。信件由正調查愛潑斯坦刑事案的眾議院監督委員會一名民主黨委員 Robert Garcia 周一（8 日）在社交平台 X 公開，內容包括「Donald」向「Jeffrey」祝賀生日快樂，又提及「願每一天都有新的美好秘密」（may every day be another wonderful secret），Robert Garcia 在帖文留言「究竟隱瞞了什麼？」

監督暨改革委會早前以傳票形式，強制愛潑斯坦的遺產執行人披露更多調查資料，相關信件被指是來自愛潑斯坦遺產中的文件。

今年七月時，《華爾街日報》已曾報道「裸女賀壽信」的存在，當時特朗普方面否認信件出自他手，並已就相關報道入稟控告《華爾街日報》、其母公司新聞集團及新聞集團名譽董事長梅鐸誹謗，索償至少 100 億美元（約 7800 億元）。

Robert Garcia 曝光信件後，白宮重申信件和特朗普無關，並非特朗普所畫，亦非特朗普簽名，稱特朗普的法律團隊會繼續積極進行現有索償訴訟。

特朗普曾聲稱「從不畫畫」，但外界發現特朗普早於 2004 年便曾將親筆繪畫捐出作慈善拍賣，質疑他「不畫畫」的說法；又有白宮官員為特朗普護航，質疑簽名與官方文件上的字跡不符，強調信件是偽造。不過，多間外媒找出 1980 至 2000 年代間的信件和書籍題字，顯示特朗普在較私人場合確實會使用與生日冊子相似的書寫方式。

愛潑斯坦於 2019 年在獄中身亡，被指是自殺，他生前涉嫌性侵數以百計未成年少女。事件多年來一直引發外界質疑，是否其人脈令他長期逃避法律制裁。

來源：Al Jazeera 、 CNN