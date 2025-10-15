特朗普登《時代》封面 嫌低炒照片「史上最差」：他們讓我的頭髮消失︱Yahoo

特朗普登《時代》封面卻斥「史上最差」 不滿由下而上拍攝 「他們讓我的頭髮消失」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普日前在社交平台發文批評，其登上《時代》雜誌的最新一期封面「可能是史上最差的一張」，稱照片「非常糟糕」，並不滿封面上的拍攝角度及效果。

綜合外媒報道，《時代》雜誌 11 月 10 日號以特朗普在促成加沙停火協議中的角色為題，刊出一篇正面報道，封面照片由彭博社攝影師 Graeme Sloane 於 10 月 5 日在白宮拍攝。照片由下而上拍攝，陽光從特朗普頭後照射，令頭髮部分過曝，形成光環效果。

特朗普：報道相對正面 照片糟糕透頂

特朗普在 Truth Social 發文稱，《時代》雜誌雖然寫了一篇「相對正面的報道」，但封面照卻「糟糕透頂」，批評「他們讓我的頭髮消失，還在我頭頂放了一個像漂浮皇冠但非常小的東西，真是古怪！我從來不喜歡從下往上拍的角度，但這張照片非常糟糕，應該被點名批評。他們到底在做什麼？為什麼要這樣？」。

報道指，特朗普對《時代》雜誌封面情有獨鍾，去年他再度獲選為《時代》「年度風雲人物」，當時稱這是「極大的榮譽」。2017 年，他甚至在多個高爾夫球會展示仿製封面照，顯示其對這一榮譽的執著。

特朗普向來對《時代》雜誌情有獨鍾，2015 年競選時手持一本以他為封面的《時代》雜誌。 (Photo by Jason Davis/Getty Images)

《衛報》圖片編輯：角度確實不太討好

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃亦在 Telegram 發文助攻，指該照片的選擇「出自那些充滿惡意與仇恨、甚至可能有變態心理的人」，又形容《時代》雜誌在特朗普與拜登的封面處理上存在雙重標準。加州州長紐森則借機取笑特朗普，在社交平台上傳經修改的封面，把特朗普下巴部分打上馬賽克。

《衛報》圖片編輯 Carly Earl 分析，照片技術上沒有問題，角度旨在呈現「權威與力量感」，希望讓特朗普顯得莊嚴、沉思、甚至帶有柔和光暈，「但從美學角度來看，這個角度確實不太討好」。