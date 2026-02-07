特朗普發布一段惡搞影片，片中諷刺前總統奧巴馬夫婦為猿猴，惹起爭議。(資料圖片/路透社)

美國總統特朗普周四（5日）在社交媒體Truth Social發布一段惡搞影片，片中諷刺前總統奧巴馬夫婦為猿猴，惹起爭議，部分共和黨國會議員也炮轟其種族歧視，白宮12小時後辯稱為職員誤發並刪除影片。特朗普稱，只看了影片的「開頭部分」，沒有看過結尾，並拒絕道歉。

該段畫面把奧巴馬夫婦頭像，放在跳舞的猿猴身體上，出現在涉事影片的最後，並配上電影《獅子王》的背景音樂，影片大部分內容宣稱2020年美國總統大選涉投票舞弊，導致當年特朗普落選。

共和黨唯一非裔參議員斯科特（Tim Scott）形容影片是他在本屆政府所見過的最具種族歧視成份影片，並要求特朗普刪除。眾議院民主黨領袖傑弗里斯 （Hakeem Jeffries）呼籲所有共和黨人立即譴責特朗普。

白宮發言人：畫面為迷因

白宮發言人萊維特起初淡化爭議，指畫面來自一段網絡迷因（meme）影片，沒有任何冒犯之處。白宮其後指影片是一名幕僚誤發，現已刪除。

去年曾發奧巴馬被捕AI影片

今次已不是特朗普在社交媒體發放涉及奧巴馬的影片，去年7月亦曾發布一段人工智能（AI）生成影片，影片內容為奧巴馬在白宮橢圓形辦公室被捕，並戴上手銬被送進監獄。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1009784/特朗普發-奧巴馬夫婦變猿猴-捱轟拒道歉-白宮-職員誤發?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral