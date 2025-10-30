特朗普的舞廳設計引發討論，難以歸類為 AI 作品

在前總統唐納德·特朗普展示取代已拆除白宮東翼的廣闊舞廳的實體模型時，似乎出現了一些問題。這個模型足夠小，可以放在桌子上，應該是特朗普政府之前在渲染圖中展示設計的代表。然而，仔細一看，卻發現一些不一致的地方，包括死胡同的樓梯和擠在一起的窗戶——這些都是最近與人工智能相關的粗心錯誤。

除了明顯的結構問題外，這個模型與計劃的設計存在明顯的不一致。《紐約時報》發現模型在建築的西側有 11 個拱形窗戶，而白宮網站上的渲染圖則顯示只有 9 個。建築的南側還多出兩根柱子和一扇額外的窗戶。同時，特朗普展示的藍圖顯示有一個直樓梯通往舞廳，而不是渲染圖和 3D 模型中顯示的兩個相交的樓梯。

廣告 廣告

這個舞廳面積達到 90,000 平方英尺，將遠超 55,000 平方英尺的白宮主宅，建設成本由特朗普的私人捐贈者支付 3 億美元。對於這樣一個高調的項目，看到特朗普政府和負責設計舞廳的 McCrery Architects 連 3D 模型都無法準確呈現，實在令人擔憂。在這種情況下，這種粗心可能並非源於人工智能的問題，而是人為的失誤。

伊利諾伊大學芝加哥建築學院的建築師及教授保羅·普雷斯納（Paul Preissner）表示：「我認為這不能歸咎於圖紙的性質或使用人工智能進行設計。顯然缺乏質量控制，他們似乎並不在乎。」

舞廳的建設進展異常迅速，且沒有白宮重大改動通常需經過的審查程序。本週，特朗普解僱了美國美術委員會的所有成員，該機構為總統就政府建築、硬幣、紀念碑和其他設計提供建議。缺乏監督程序以及急於將模型公之於眾，可能導致了更多的錯誤。

推薦閱讀