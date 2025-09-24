Jimmy Kimmel 節目復播 分析：觸發退訂抗議
特朗普的 H-1B 政策變動影響歐洲吸引技術人才
隨著美國科技行業急於應對唐納德·特朗普最新針對移民的攻擊，歐洲感覺到機會來臨。特朗普在上周末突然對所有 H-1B 簽證徵收每年 $100,000 / 約 HK$ 780,000 的新費用，這些簽證用於吸引數萬名技術工人進入美國科技行業。亞馬遜、谷歌和微軟等巨頭在這個周末急忙將現有的 H-1B 簽證持有者從國外召回，並敦促他們取消未來的旅行計劃。海峽對岸的競爭對手則開始展開魅力攻勢，希望吸引失望的外國工人。
英國金融科技獨角獸 Cleo 的創始人巴尼·哈西-葉奧在 LinkedIn 上寫道：「新的 $100,000 H-1B 費用讓許多優秀人才陷入不確定的狀態。如果你是其中之一，我們希望能幫助你。」他提到公司在倫敦辦公室有超過 100 個職位空缺。
位於倫敦的 AI 影片初創公司 Synthesia 的聯合創始人兼首席執行官維克多·里帕貝利也在該平台上發表了類似的帖子。他寫道：「H-1B 簽證目前造成了很多不確定性。幸運的是，你不需要 H-1B 簽證就能獲得硅谷類型的工作。」
不僅僅是獨角獸公司在試圖吸引失望的人才前往英國。蘇格蘭法律 AI 公司 Wordsmith 的首席執行官羅斯·麥克奈恩表示：「如果你的 H-1B 簽證狀況有點不穩，我們會贊助想要來英國工作的工程師簽證！」LinkedIn 和 X 平台上充斥著小型科技公司的創始人和領導者的帖子，像 Definely、Exo Labs 和 Verto 等公司都在向人才發出邀請，並提到 H-1B 簽證。許多公司承諾提供具競爭力的薪水、簽證及搬遷費用，更重要的是，相較於在美國面臨的許多不確定性，英國的情況更加穩定。
甚至英國政府也嗅到了機會，據報導 H-1B 簽證的混亂情況使得他們更加積極推動取消針對全球頂尖人才的簽證費用。
美國政府官員試圖緩解對新費用的擔憂。他們向雇主保證，$100,000 / 約 HK$ 780,000 的費用不會適用於續簽或現有簽證持有者，並表示已經參與該計劃的工人可以正常旅行，而不必擔心會被收取重新入境費用。
政府還開始承諾對某些行業提供豁免。H-1B 簽證不僅對科技行業至關重要，還對研究型大學和醫療行業至關重要——白宮首先提到可能會對醫生提供費用豁免。
不知為何，企業似乎對這一政府承諾持懷疑態度——他們急於在政府的截止日期前將工人召回美國，並仍在告訴員工取消旅行計劃，留在原地。政府已經花了幾個月時間讓外國工人感到疏遠，使美國成為一個不那麼吸引人的目的地——撤銷了數千個學生簽證，在 LG 電池廠逮捕了數百名南韓工人，並對整個國家的公民發出全面禁令。
美國公司深知特朗普的政策將帶來的損害。大科技公司有足夠的能力來應對這場風暴，但初創企業將受到重創，科技孵化器 Y Combinator 的首席執行官兼總裁加里·譚表示：「早期團隊無法承擔這項稅負。」他批評這一決定，稱其讓「建設者在 AI 軍備競賽中被迫去其他地方建設。」這些簽證變更對每個海外科技中心來說都是一個「巨大的禮物」。
然而，特朗普與科技行業之間的關係向來不佳。該行業的抱怨似乎不會對他造成太大影響，尤其是當這次改革為他提供了用來約束大科技的有用手段時。或許企業高管會進一步貶低自己，以保持在他的恩典之中。
