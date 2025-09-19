早上 9 至 11 時改發三號強風信號
特朗普稱「97%電視台反對我」 警告報道其負面新聞應釘牌｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普周四（18 日）警告，電視台如果對他作「負面」報道，政府可能會進行懲罰，吊銷有關電視台的牌照。有關言論引發輿論對新聞自由的憂慮。
特朗普周四質疑，目前美國主要電視台「97%都反對我」，稱是在「某處」看到相關統計數字，但未有進一步提供實證，或詳細說明是如何得出數據。他指這些電視台應受罰，「他們只給我壞消息。我是說，他們是持有牌照的。我認為也許應該把他們的執照收回。」
聯邦通訊委員（FCC）對 ABC 等主要電視網絡擁有監管權力，但對於 Fox 或 MSNBC 等有線頻道僅有有限權限，對大多數串流內容則沒有任何權限。
指Jimmy Kimmel節目收視差：早該被解僱
美國名嘴 Jimmy Kimmel 早前評論右翼保守派 Charlie Kirk 被槍殺事件，引發右翼強烈不滿，《美國廣播公司》（ABC）其後宣布無限期停播 Jimmy 節目。特朗普早前回應 Jimmy Kimmel 節目停播一事，強調支持 ABC 的停播決定，認為 Jimmy Kimmel 沒有才華，並且收視率非常差，「他們早該把他解僱了。」
