特朗普稱對委行動 不會為北京攻台開先例

【on.cc東網專訊】美國總統特朗普在《紐約時報》周四（8日）刊出的訪問中表示，他在委內瑞拉採取的行動不會為俄羅斯、中國等其他國家開創先例，強調自己是在應對真正的威脅。他又認為在自己任內，北京不敢攻打台灣。

特朗普表示，對於他下令在全球各地採取軍事行動的權力，唯一約束是自己的道德觀，他不想傷害任何人，不需國際法，但承認有必要遵守。他又直言，當國家之間存在利益衝突，只有國家實力才是決定性因素。被問及在委內瑞拉的行動會否對烏克蘭或台灣設下先例，他認為不會，因今次是美國真正的威脅，但中國沒有非法移民與毒品入侵問題，也沒有美國發生的糟糕事。

特朗普提到，北京認為台灣是中國的一部分，所以要如何做是其自由。但他強調，在自己監視下北京不敢攻台，在美國換了總統後或許會動手，但他不相信也不希望自己仍在任時北京對台動武，否則他會非常不高興。

