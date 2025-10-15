特朗普稱考慮停止從中國進口食用油 指責中方故意拒絕購買美國大豆｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普今日（15 日）表示，華府考慮終止與中國的部份的貿易往來，包括停止進口中國食用油。

特朗普在社交平台 Truth Social 表示，中國故意拒絕購買美國的大豆，導致美國的豆農遇上困境，是一種經濟上的敵對行為。因此，「我們正在考慮終止與中國在食用油以及其他貿易領域的業務往來作為報復」，「我們可以輕鬆自行生產食用油，我們沒必要從中國買。」

數日之前，特朗普曾表示希望在月底於南韓舉行的「習特會」當中，與國家主席習近平討論大豆問題。

據統計，大豆是去年美國對華出口的最高總值單一貨品，總額達到 126 億美元，不過因應貿易戰和關稅問題，中國尋求從其他地方進口大豆，包括向巴西和阿根廷購買。

中國外交部早前回應有關中國是否打算從美國增加購買大豆的問題時，強調關稅戰和貿易戰不符合任何一方利益，雙方應該在平等、尊重、互惠的基礎上，協商解決有關問題。