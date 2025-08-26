特朗普簽令嚴懲焚燒及褻瀆國旗行為。(AP)

美國總統特朗普簽署行政命令，下令檢控焚燒和褻瀆美國國旗的人士，指褻瀆國旗是極具冒犯性和挑釁性的行為，要求司法部嚴厲起訴，包括終止相關人士的簽證和居留等。

特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署命令時警告，焚燒國旗將面臨1年的監禁。命令稱「美國國旗是我們國家生活的象徵，它應該團結和代表所有美國人」，文件指出「褻瀆是一種極具冒犯性和挑釁性的行為。這是對我們國家的蔑視、敵意和暴力。」

特朗普指示司法部釐清法律問題。(AP)

特朗普指示司法部釐清法律問題

特朗普政府表示，最高法院關於第一修正案的裁決並不保護褻瀆美國國旗等行為。不過，美國最高法院曾於1989年裁定，焚燒國旗屬於憲法第一修正案保護的言論自由之一，政府無權全面禁止。特朗普於行政命令中指示相關部門釐清有關法律問題。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/特朗普簽令嚴懲焚燒及褻瀆國旗行為/592909?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral