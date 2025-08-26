美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
特朗普簽令嚴懲焚燒及褻瀆國旗行為
美國總統特朗普簽署行政命令，下令檢控焚燒和褻瀆美國國旗的人士，指褻瀆國旗是極具冒犯性和挑釁性的行為，要求司法部嚴厲起訴，包括終止相關人士的簽證和居留等。
特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署命令時警告，焚燒國旗將面臨1年的監禁。命令稱「美國國旗是我們國家生活的象徵，它應該團結和代表所有美國人」，文件指出「褻瀆是一種極具冒犯性和挑釁性的行為。這是對我們國家的蔑視、敵意和暴力。」
特朗普指示司法部釐清法律問題
特朗普政府表示，最高法院關於第一修正案的裁決並不保護褻瀆美國國旗等行為。不過，美國最高法院曾於1989年裁定，焚燒國旗屬於憲法第一修正案保護的言論自由之一，政府無權全面禁止。特朗普於行政命令中指示相關部門釐清有關法律問題。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/特朗普簽令嚴懲焚燒及褻瀆國旗行為/592909?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
華府部署國民兵持槍執勤 川普指控犯罪率激增
（法新社華盛頓24日電） 美國軍方表示，國民兵（National Guard）今起開始在首都華府攜帶武器。自2025年8月24日深夜起，JTF-DC成員開始攜帶配發的武器，」 聲明強調，他們僅被授權在「迫不得已且只在面臨迫在眉睫的死亡或嚴重人身傷害時」動用武力。法新社 ・ 1 天前
特朗普簽行政命令禁燒國旗 批煽動暴動 違者囚一年或遞解出境 被指違公民權利｜Yahoo
美國總統特朗普簽署行政命令，禁止焚燒美國國旗，否則判處一年監禁，並且會留下案底。焚燒國旗這個行為本來合法，受美國憲法第一修正案保障，一直被視為表達言論自由的體現。有人權組織譴責有關命令有違行使公民權利和自由，批評特朗普在沒有制衡下實施行政手段。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
耶穌拆解 NVIDIA 黑市長片遭版權投訴下架， Bloomberg 90 秒新聞片段要收授權費成爭議
早前知名科技 YouTube 頻道 Gamers Nexus 針對 NVIDIA AI GPU 黑市交易進行 3 小時紀錄片式調查影片，上載後卻遭 Bloomberg LP 以版權侵權為由發起投訴，導致影片被 YouTube 急速下架。一眾科技 YouTuber 拍片質疑 Bloomberg 疑似濫用版權投訴機制，Gamers Nexus 主持人 Steve Burke 「耶穌」更親身前往 Bloomberg 總部大樓希望直接交涉。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
伊朗將在日內瓦與英法德再次核談判
（法新社德黑蘭25日電） 伊朗國營媒體今天報導，伊朗定於明天在瑞士日內瓦與英國、法國和德國舉行核子談判。伊朗國營電視台表示：「伊朗與2015年核協議的3個歐洲簽署國及歐洲聯盟（EU），明天將以外交部副部長層級在日內瓦舉行新一輪談判。」法新社 ・ 1 天前
川普稱希望再度與金正恩會面
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天表示，他希望再度與北韓領導人金正恩會面，且可能今年會晤。川普在他的第1個總統任期曾與金正恩3度會面。法新社 ・ 23 小時前
美對丹麥沃旭風電建設喊卡 歐洲股市收跌
（法新社倫敦25日電） 美國對丹麥再生能源公司沃旭（Orsted）一項海上風電建設計畫喊卡後，風力發電概念股受挫，另外，法國股市因總理呼籲進行信任投票而走低，歐洲股市主要指數今天收跌。倫敦股市適逢銀行假日休市一天。法新社 ・ 1 天前
中國空間站完成多項生命科學在軌實驗 提供新藥研發新思路
央視新聞周日報道，今年7月15日，天舟九號貨運飛船攜帶23項科學實驗物資上行中國空間站，進行在軌實驗。個多月來，各項實驗進展順利，其中空間生命科學實驗已完成在軌實驗任務，發現在太空微重力環境下，腦細胞移動速度更快、肌肉修復進程卻變慢，而脂代謝疾病藥治療效果明顯提升，或有助研發新藥。 最新在軌實驗發現，在太空環境下am730 ・ 1 天前
華府迎接新學年 移民社群憂心川普驅逐令影響學童
（法新社華盛頓25日電） 美國華盛頓特區公立學校新學年度自今天起展開，由於擔心移民官員加強逮捕與掃蕩力道後，恐以校園為目標，華府各地都組織學童陪護小組，並安排共乘車輛與巡守隊。儘管華盛頓特區的公立學校不會蒐集學生的公民身分資料，但「華盛頓郵報」2022年報導引用華府特區議會議員的估計指出，華府公立學校「有3000至4000名無證學生」。法新社 ・ 18 小時前
法總理提出信任投票 內閣恐再次垮台
（法新社巴黎25日電） 法國總理白胡（Francois Bayrou）今天表示，他的內閣將於9月8日提出信任投票，尋求國會支持他對抗不斷攀升的公共債務。雷朋（Marine Le Pen）表示，她領導的「國民聯盟」（National Rally）黨不會支持白胡提出的削減計畫，形同暗示白胡內閣恐無法通過信任投票。法新社 ・ 16 小時前
外交部：譴責以軍襲加沙醫院致醫護記者喪生 促盡快停火
以軍攻擊加沙南部汗尤尼斯的納賽爾醫院，造成最少21人死亡，包括5名記者。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會表示，對有醫護人員和記者再在衝突中不幸遇難感到震驚，並對攻擊行動予以譴責，對遇難者表示哀悼，慰問遇難者家屬。 郭嘉昆指，中方高度關注當前加沙局勢，反對和譴責一切傷害平民，損害民用設施，違反國際法的行為，包括針對新聞記者的暴力行徑，呼籲以色列立即停止在加沙的軍事行動，盡快實現全面持久停火，全面恢復人道物資准入，防止更大規模人道主義危機，推動緊張局勢盡快降溫。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 13 小時前
特朗普終向聯儲局「開刀」 解僱理事庫克指涉房貸詐欺
美國總統特朗普宣布即時解除聯儲局理事庫克(Lisa Cook)的職務。庫克被指控在房貸申請中，將兩處不同房產同時申報為主要住所，涉嫌房貸詐欺，目前司法部已宣布將對此展開調查。am730 ・ 18 小時前
川普解雇聯準會理事又揚言限晶片出口 亞股大多收低
（法新社香港26日電） 美國總統川普昨天宣布一連串令市場不安的舉措，包括罕見地解除聯邦準備理事會一名理事的職務，以及揚言對晶片實施出口管制，促使亞洲股市今天回落而大多收低。川普（Donald Trump）昨晚宣布解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務，理由是庫克遭指控在抵押貸款文件做出不實陳述。法新社 ・ 11 小時前
加強掌控華府維安 川普連下命令採新措施
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天宣布在首都華盛頓特區（Washington, D.C.）川普今天命令國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在華盛頓特區國民兵部隊內部成立一個專責單位，「致力於確保首都的公共安全與秩序」。法新社 ・ 16 小時前
全國政協常委圍繞「十五五規劃」發言 建議促進數碼經濟和實體經濟融合等
政協第十四屆全國委員會常務委員會第十三次會議於今日(26日)上午舉行全體會議，14名全國政協常委圍繞「制定國民經濟和社會發展十五五規劃」作大會發言。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席。 有常委建議，把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出戰略位置，把全方位擴大內需作為編制規劃戰略基點，統籌做好中長期目標和遠景目標有效銜接；促進數碼經濟和實體經濟深度融合，加快產業智能化發展進程；多措並舉提升消費能力、提振消費意願、拓展消費場景、擴大消費供給，培育完整內需體系。 另有常委建議，提升原創性、顛覆性科技創新能力，以科技突破為新質生產力發展提供強大動能；積極穩妥推進各級各類教育規模、類型及層次結構的統籌優化和動態調整，更好適應經濟社會發展和國家戰略需求。 常委亦建議以科技創新為核心驅動，推動農業生產要素高效重組和產業深度變革，推進鄉村全面振興；加大「走出去」、「引進來」力度，構建自主創新與開放創新協同發展新格局。(hc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
特朗普威脅對數碼服務稅實施出口限制及巨額關稅
美國總統特朗普威脅要對先進技術及半導體徵收額外關稅及出口限制，以報復對美國科技公司徵收的數碼服務稅。 特朗普稱，數碼稅、數碼服務法例以及數碼市場監管，都是為損害或歧視美國科技而設，這種情況必須現在就結束。他已通知所有實施數碼稅、立法、規則或法規的國家，除非取消該些歧視性行為，否則美國將對相關國家向美國出口的產品徵收巨額額外關稅，並對受到高度保護的技術及晶片實施出口限制。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
黎智英國安案｜法官質疑反修例期間民眾受傳媒誤導 《蘋果》無提修例建議
【Now新聞台】黎智英國安案續審，辯方繼續結案陳詞表示，蘋果日報指出政府修例錯誤並不構成煽動，法官提出質疑，反修例事件是政府犯錯，抑或民眾被傳媒誤導。 黎智英由囚車押送到西九龍裁判法院，案件踏入第154日審訊。辯方資深大律師彭耀鴻指，蘋果日報刊登反修例的文章是為了顯示政府提出修例是錯誤，並不構成煽動。法官李運騰質疑政府此事上如何犯錯，辯方回應指，即使社會上很多人質疑修例，但政府仍然堅持修訂。法官李運騰和杜麗冰都質疑究竟是政府犯錯，抑或民眾被傳媒誤導。辯方回應指，誰人被誤導並非法庭要處理的議題。李運騰問辯方，蘋果日報除了要求撤回修例，有否提議如何修改條例草案或如何令修例更有效。辯方表示，蘋果日報指出議題上不同的立場，並呼籲政府提出支持理據已算是公共討論。法官李運騰又質疑，蘋果日報曾形容時任特首林鄭月娥「邪惡」，是否引起港人的惡感，符合煽動罪元素。辯方稱，蘋果日報亦有指其他政客是「笨蛋」，李運騰稱這不等於是可接受；辯方回應指，即使這種批評可能令人對政府產生一定程度不滿，但根據譚得志案的原則，言論要達致嚴重削弱政府威信才符合煽動的門檻。辯方其後就重光團隊相關控罪陳詞，指在國安法生效後，黎智英now.com 新聞 ・ 15 小時前
聯準會降息提振小型股 市場質疑漲勢持續性
在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 終於釋出 9 月降息的訊號後，市場情緒大受鼓舞，特別是利率敏感的小型股終於迎來追趕時機。羅素 2000 指數在過去一個月內飆升約 4%。然而，儘管小型股獲得提振，市場仍舊觀望這次上漲是鉅亨網 ・ 8 小時前
因應美國壓力 印度煉油商計畫小幅削減俄羅斯原油進口量
印度煉油商，做為俄羅斯原油最大買家之一，正計畫未來數周減少採購，此舉是在美國關稅上調前夕，對華府鷹派的溫和讓步。這也預示印度不打算完全切斷與莫斯科的關係。鉅亨網 ・ 13 小時前
英偉達宣布推出「機械人大腦」晶片 售價3,499美元
英偉達(NVDA)周一宣布，推出被稱為「機械人大腦」的最新機械人晶片Jetson AGX Thor，開發者套裝售價3,499美元。首批將於下月出貨，可用於開發原型機械人。AASTOCKS ・ 1 天前
農曆7月當心「夜裡不宜曬衣、吹口哨、大聲喊叫」！注意22禁忌避免招鬼上身
農曆7月在民間被視為「鬼月」，自7月初一「鬼門開」之後，整個月分都需要特別謹慎，否則有可能會不小心招來俗稱的「好兄弟」。星座命理專家小孟老師指出，在這個月須注意22個禁忌，若能避免，就比較不容易被好兄弟纏上。姊妹淘 ・ 12 小時前