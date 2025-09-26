特朗普簽署命令准 TikTok 在美續營運｜美擬推晶片「 1:1 」新政或徵重稅｜ 曾比特傳跟隨師姐轉投英皇娛樂｜9 月 26 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 9 月 26 日（星期五）。明日本港大致多雲，部分時間有陽光及炎熱，市區最高約 32 度、新界再高一兩度；吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。紫外線指數預測約 10，屬甚高；週末風勢仍較大，下週中期轉為普遍晴朗。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】美國總統特朗普於當地 9 月 25 日在白宮簽署行政命令，批准一項讓 TikTok 得以繼續在美營運的提案。方案指將成立在美的新合資企業，外國對手或相關人員持股少於 20%，並由新公司掌控算法、程式碼及內容審核決策；美國用戶資料須存放於由美企管理的雲端平台，演算法與資料流向由美方夥伴重新訓練與監控。特朗普與副總統萬斯稱新公司估值約 140 億美元（約 1,092 億元），董事會 7 席中美國人佔 6 席；投資者名單將公布。特朗普稱曾於 9 月 19 日與中國國家主席習近平通話並提及相關安排，但字節跳動及中方未正式確認。中國商務部早前則表明，期望美方為包括 TikTok 在內的中企在美持續運營提供開放、公平、非歧視的環境。

廣告 廣告

TikTok(Photo Illustration by Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo 新聞】天文台預料，強烈熱帶風暴「博羅依」未來一兩日橫過南海並逐漸增強，大致移向海南島以南海域，與香港保持相當距離，對本港直接威脅不大；惟受中國東南沿岸高壓脊及「博羅依」共同影響，週末華南沿岸風勢頗大，海有大浪及湧浪，天文台會按本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。最新於 9 月 26 日 08 時資料顯示，「博羅依」中心附近最高持續風速每小時 110 公里，位置在香港東南約 1,440 公里；周六至周日離岸間中吹 6 級強風，高地可達 7 級。天文台提醒市民遠離岸邊及停止水上活動，湧浪波高或達 1.5 米或以上。

【Yahoo 新聞】屹立愛民邨逾 50 年的印度榕樹，早前在颱風「樺加沙」吹襲期間連根拔起，露出根部僅有淺層泥土、抓地力不足。房署昨午（ 25 日）將大樹鋸件運走，不少街坊圍觀不捨，亦有已搬走居民專程告別。「香港木庫」創辦人 Ricci 獲同意回收部分棄木，計劃加工成木椅，讓大樹以另一形式回到社區。

老榕樹被颱風連根拔起，可見根部短小。

【今日重點財經新聞】

【AASTOCKS／引述《路透》】特朗普表示，日本與南韓對美投資分別為 5,500 億美元（約 4.29 兆元）及 3,500 億美元（約 2.73 兆元），並要求預先支付。南韓官員稱相關說法與其對雙邊協議理解不符，指韓方從未考慮一次性投入，日韓均計劃在美方發出「資本徵求」後按專案提供融資；韓方並憂若無保障措施（如貨幣互換）而提前支付，恐致金融風險。美方早前與日本簽訂貿易協議，降低進口關稅並換取投資承諾，並敦促南韓跟隨。不過，據美日投資備忘，未有提及預先支付安排。

【鉅亨網／引述《華爾街日報》】美國政府據報研擬半導體新政，要求晶片公司在美國的產量須與其客戶的海外進口量達到「 1:1 」比例；長期未達標的部分或面臨關稅懲罰。消息指該構想由商務部長盧特尼克向業界提出，白宮發言人強調減少對外依賴是經濟與國安要務。方案或設「寬限期」，讓企業調整並提升在美產能；同時政府正就晶片進口對國安影響進行貿易調查，結束後或宣布新關稅。此前特朗普曾表明，將對半導體進口課徵約 100% 關稅，但在美設廠或已承諾設廠者可獲豁免。

【Yahoo 財經】市場常見的退休儲蓄指標，如富達建議在 67 歲時累積年薪 10 倍，或 T. Rowe Price 建議的年收 7.5 至 13.5 倍，僅作粗略參考。《退休解碼》主持人 Jean Chatzky 指出，規劃焦點應放在延續個人生活方式與實際開支，而非單一數字；如能長期把收入約 15% 用於退休（連僱主配對），多能達成目標。她提醒，不少人退休初期支出未必下降，旅行與家居裝修等開銷常見上升；以退休前收入的 80% 作為替代率起點及「 4% 法則」可作實務參考，若發現不足，延後退休也是有效調整方法。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】被指「周星馳御用綠葉」的八両金（葉競生）早前被前妻指稱患癌，他已否認。近日他與兒子「八両仔」葉小霆接受內地媒體訪問，精神奕奕，以《食神》經典台詞向觀眾問好，並談及藝名由來；片段中「八両仔」外貌亦成網民焦點，留言大讚「靚仔」。八両金稱現與兒子居於廣州，笑言當年佩戴金飾被副導演打趣「有無八両金」，其後於《食神》沿用成藝名而走紅。

八両金奕與兒子一起亮相受訪。（小紅書影片截圖）

【Yahoo 娛樂圈】何超蓮自 2023 年 4 月與竇驍在峇里島舉行婚禮後，近期屢被傳婚變。她近日以全白造型現身機場準備赴米蘭，被拍到疑似「黑臉」表情，引發議論；不少網民替其「平反」，指近距離被拍難免表情不自然，並貼出另一角度照片，見她主動背行李、向鏡頭微笑揮手，態度友善。

【Yahoo 娛樂圈】憑《全民造星 II》入行的曾比特 Mike 先後參與《聲生不息》、《披荊斬棘》，並為王家衛《繁花》獻唱插曲，人氣上升。今日有傳他約滿環球唱片，或轉投英皇娛樂；有網民發現英皇營運總監霍汶希（ Mani ）在社交平台轉發容祖兒、鄧小巧及 Mike 出席內地晚會的預告，被解讀為「官宣」意味。不過消息仍待進一步確認。