特朗普簽署行政令：TikTok 在美業務歸美國控制，字節跳動保留少數股份和推薦算法

TikTok 持續了幾年的大戲如今基本塵埃落定！早先美國總統特朗普簽署了新的行政令，確定了將 TikTok 在美業務納入美國控制的部分交易條款。新的 TikTok 美國實體將由一批美國投資者主控，TikTok 原來的母公司字節跳動將保留少部分股權及最為核心的推薦算法。

這套方案和此前外界猜測的幾無二致，按照 CNBC 的說法，參與交易的美國投資方主要是 Oracle、Silver Lake 和 MGX，他們將持有新實體 45% 的股份。根據美國法規，字節的持股份額降至 19.9%（必須低於 20%）。其餘股份會分配給包括此前字節股東在內的投資者群體，除此之外，已與 TikTok 有合作的 Oracle 將繼續負責美國用家的數據託管。

廣告 廣告

據副總統萬斯表示，新公司的估值約為 140 億美元，此交易能讓美方「掌控算法如何向使用者推薦內容」。在被問及是否會優先顯示 MAGA 內容時，特朗普坦言雖然自己希望平台「百分百偏向 MAGA」，但算法實際上「會公平對待所有人」。另外他也不忘強調，中國「完全支持」這筆交易。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk