特朗普簽署行政命令 批准TikTok出售在美業務框架協議

【Now新聞台】美國總統特朗普簽署行政命令，批准影音平台TikTok出售在美業務的框架協議，並透露國家主席習近平已經同意協議。根據協議，TikTok在美業務將由總部設在美國的新合資公司營運，不受任何外國對手控制。

美國總統特朗普當地周四在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，批准TikTok出售在美業務的框架協議。特朗普說，接手TikTok美國業務的新公司將由美國人擁有，又指傳媒大亨梅鐸、戴爾科技行政總裁戴爾以及4至5名世界級投資者將會參與交易。他同時透露，早前與國家主席習近平通話時，對方已同意有關交易。

美國總統特朗普：「我與習近平進行了很好的談話，我很尊敬他，希望他也很尊敬我。我們談及了TikTok及其他事，我們討論了TikTok，他批准了交易。」

根據白宮公布的行政命令及框架協議內容，營運TikTok在美業務的新合資公司將設於美國，美國人將持有多數股權，TikTok母公司字節跳動持股量將不足兩成。這間合資公司會由新成立的董事會管理，並遵守保護美國民眾數據及國家安全的規範，包括控制平台的演算法及內容審核決策，保障美國用戶資料免受外國對手影響。

特朗普同時認定TikTok剝離在美業務，將可令數以百萬計美國人繼續使用TikTok，指示司法部不執行TikTok不賣即禁的法例，並限令各方120天內完成交易。

美國副總統萬斯說，新公司的估值約140億美元，折合近1090億港元。他又透露中方對協議曾有一點抗拒，但美國希望確保TikTok繼續運作，並依法保護美國民眾資料隱私。

雖然特朗普及白宮聲稱新公司將由美國人擁有，但路透社傳媒均引述消息指，除了甲骨文及銀湖資本等公司，來自阿聯酋的MGX集團將是新公司其中一名主要投資者。

