特朗普簽署行政命令 提案批准 TikTok 繼續在美營運 美方擁新合資企業最少 8 成股權｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普在當地時間周四（25 日）於白宮簽署行政命令，批准一項提案讓短片分享平台 TikTok 能夠繼續在美國營運。提案指，會將 TikTok 及其他相關應用程式脫離外國對手控制，並將會成立一間在美國設立的新合資企業，外國對手或相關人員持股少於 20%。新合資企業擁有算法、程式碼及內容審核決策的控制權。

美國用戶資料存放於當地公司管理雲端平台

另外，美國用戶資料將不會再由外國對手控制，這些資料必須存放在由美國公司管理的雲端平台；軟體更新、演算法和資料流向都受到美國一方的夥伴密切監控，美國用戶資料的推薦模型，包括演算法由美方夥伴重新訓練與監控。

廣告 廣告

特朗普在行政命令提到，相信這些措施能夠保護美國人民免於資料濫用，以及受到外國對手影響，同時讓數百萬計美國用戶、創作者與企業得以持續使用 TikTok。

新企業估值 140 億美元

特朗普和副總統萬斯在橢圓形辦公室表示，新的合資企業估值為 140 億美元。特朗普指投資者名單很快就會公布，而早前據報會參與的投資者包括甲骨文（Oracle）的董事長 Larry Ellison，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch），以及戴爾（Dell）的 Michael Dell。在新企業的董事會 7 席當中，美國人將會佔其中 6 個席位。

特朗普說，他在 9 月 19 日曾經中國國家主席習近平通電話，他在通話中有談及今次提案，並獲得對方接納。不過，TikTok 母公司字節跳動或者中國當局都未正式確認說法。在 9 月初，字節跳動曾經發表聲明，表示感謝習近平和特朗普「為在美國保留 TikTok 所作出的努力」。

至於在中國商務部在 9 月 20 日就回應指，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案，「希望美方與中方相向而行，切實履行相應承諾，為包括 TikTok 在內的中國企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。」