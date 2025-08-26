特朗普簽行政命令禁燒國旗 批煽動暴動 違者囚一年或遞解出境 被指違公民權利｜Yahoo

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止焚燒美國國旗。(Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普簽署行政命令，禁止焚燒美國國旗，否則判處一年監禁，並且會留下案底。焚燒國旗這個行為本來合法，受美國憲法第一修正案保障，一直被視為表達言論自由的體現。有人權組織譴責有關命令有違行使公民權利和自由，批評特朗普在沒有制衡下實施行政手段。

特朗普周一（25日）簽署這項行政命令，承認 1989 年法院裁定焚燒國旗是言論自由所保障，但他質疑這個行為「很有可能煽動即時的違法行為」。特朗普並說：「如果你焚燒國旗，你就坐監一年，不會提早釋放，沒有其他」，「你會入獄一年，並且留案底」，他認為這個決定能夠即時制止焚燒國旗。

特朗普最新行政命令禁止焚燒美國國旗，否則判處一年監禁。焚燒國旗這個行為本來合法，受美國憲法第一修正案保障，一直被視為表達言論自由的體現。 (資料圖片 / Photo by Probal Rashid/LightRocket via Getty Images)

這項行政命令指，如果外國人違反指令，簽證可能會被注銷，並面臨遞解出境。行政命令並指，焚燒國旗等同「煽動」或「抗爭字眼」，特朗普形容，焚燒國旗煽動暴動的情度是前所未見。

人權組織：行為受法例保障

美國人權組織 Foundation for Individual Rights and Expression（FIRE）發聲明反駁稱，「特朗普可能相信自己有權用一支筆劃走第一修正案，但他並沒有」。聲明指，政府不能檢控一些受法例保障的表達行為，即使很多美國人甚至特首都認為有關表達會冒犯及慫使其他人。

美國聯邦最高法院1989年審理一宗焚燒國旗上訴案，被視為體現美國言論及表達自由的標誌性案例。當時最高法院裁定，德州保護國旗法例違反美國憲法當中保護言論自由的第一修正案。法官當時指出，政府不可假定所有關挑釁性觀念的表達都會引發騷亂，必須視乎實際情況。

來源：半島電視台、CNN