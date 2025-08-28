特朗普籲起訴「金融大鱷」索羅斯，指策動全國暴力示威。(AP)

美國總統特朗普今天主張，有「金融大鱷」之稱的億萬富豪索羅斯(George Soros)及其子應被刑事起訴，因為他的家族是全美各地「暴力抗議」幕後主使者，但特朗普未有提出相關根據支持其說法。

特朗普在旗下社交平台Truth Social發文表示，索羅斯和他很棒的極左兒子應該為了他們對暴力抗議和遠不止於此（的事件）提供的支持，依RICO法被起訴。」RICO全稱是反勒索及受賄組織法(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)。特朗普又指：「索羅斯和他那群心理變態的同夥對我們國家造成了極大傷害！當中還包括他那些瘋狂的美國西岸友人。」、「我們不會再讓這些瘋子繼續撕裂美國了。小心點，我們正在看著你們！」

開放社會基金會：指控令人憤慨且不實。(AP)

索羅斯創立的慈善組織「開放社會基金會」(Open Society Foundations)發聲明，譴責特朗普的指控「令人憤慨且不實」，強調「開放社會的使命是在國內外推進人權、正義和民主原則，並不支持、也不資助暴力抗議活動。」索羅斯於2023年已宣布將這個組織的控制權交給兒子亞歷山大．索羅斯(Alexander Soros)。

