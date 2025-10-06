特朗普精神狀況受質疑 被指言行怪異 接連講錯國家名、轉發 AI 造假影片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日一連串異常言行引起國內外關注，無論在社交平台還是公開場合，均出現令人費解的情況。他不僅在 Truth Social 上多次轉發 AI 造假影片，內容涉及虛構政策及具爭議的種族描繪，更在多場發言中言語混亂，甚至錯認國家。英國《衛報》分析特朗普近日言行，更引述民主黨眾議員形容他「精神錯亂」（unhinged）。

隨着美國政府上周面臨停擺危機，特朗普在社交平台上載一段 AI 影片，片中顯示眾議院少數黨領袖 Hakeem Jeffries 頭戴墨西哥草帽、留着誇張鬍鬚，背景配以墨西哥音樂。影片被多個西裔團體批評為種族歧視。不過，特朗普不但沒有刪除帖文，反而再發新片，顯示他本人戴着草帽、彈奏結他，畫面後方仍出現 Jeffries 的圖像。

疑誤信有能治百病的「醫療床」

此外，特朗普上周在 Truth Social 轉發另一段 AI 影片，內容顯示一個 AI 生成的「特朗普」坐在白宮內，宣稱美國民眾將獲發「醫療床卡」，並會享用由「全國最頂尖醫生領導」的新醫院。該構想來自右翼陰謀論，聲稱政府秘密擁有能治百病的「醫療床」技術，但一直對外隱瞞。影片雖已被刪除，但外界質疑特朗普是否誤信內容真確，甚至是否相信曾發表有關演說。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）被問及事件時表示：「總統看到影片後發帖，之後刪除。他有權這樣做。他在社交平台上十分透明，大家經常能直接聽到他的聲音。」然而，這番回應並未釋除疑慮，正如前任總統拜登，特朗普的精神狀況同樣受到外界質疑。

發生槍擊案後 展示白宮金色裝飾的影片

特朗普近期在公開場合的發言同樣引起關注。他早前在白宮發表講話時，宣稱止痛藥 Tylenol 或會導致孕婦所生嬰兒患上自閉症，並稱「有些天才的元素可以給予嬰兒」。

一週前，他與英國首相施紀賢會面時，談及亞美尼亞與阿塞拜疆的和平協議，卻將亞美尼亞誤稱為阿爾巴尼亞，之後在電視節目中再次出錯。

特朗普在 Truth Social 上亦一度發帖稱「已獲簡報」關於密歇根州一間摩門教教堂槍擊案，造成 4 人死亡，但隨後並無更新事件進展，反而三小時後貼出展示白宮金色裝飾的影片，並寫道「這些是用於橢圓形辦公室和內閣會議室的高品質 24K 金，外國領袖看到都驚嘆，這是史上最漂亮、最成功的橢圓形辦公室。」

稱要將「危險城市」作為軍事訓練場地

另外，特朗普上周二召集軍方高層於維珍尼亞州開會，提及美軍轟炸伊朗核設施事件，又批評前總統拜登「每天都在樓梯跌倒」，聲稱自己走樓梯時會「小心又冷靜」。他更表示，曾向新任戰爭部長 Pete Hegseth 建議，應把一些「危險城市」作為軍事訓練場地。

民主黨賓夕法尼亞州眾議員 Madeleine Dean 更當面向共和黨眾議院議長約翰遜表示，「總統精神錯亂、不健康」，但遭約翰遜反唇相譏：「你們那邊也有很多這樣的人」。