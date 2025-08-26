特朗普免除聯儲局理事庫克的職務。(AP)

美國總統特朗普宣布即時解除聯儲局理事庫克(Lisa Cook)的職務。庫克被指控在房貸申請中，將兩處不同房產同時申報為主要住所，涉嫌房貸詐欺，目前司法部已宣布將對此展開調查。

社交平台發公開信 批庫克欠誠信拒信任

特朗普透過社交平台Truth Social公開致庫克的信函，提及物業按揭抵押貸款相關的指控。他在信中表示：「聯儲局在制定利率及監管銀行儲備方面責任重大，美國人民必須完全信任那些負責制定政策及監督聯儲局的人員的誠信。考慮到你在金融事務上的欺騙行為，甚至可能涉及犯罪行為，美國人民無法對你的誠信保持信心，我也一樣。」特朗普強調，自己有充分理由解除其職務。

美匯指數應聲跌0. 2%

消息傳出後，美元應聲受壓。截至發稿時間，美匯指數下跌約0.2%。上周特朗普已曾警告，若庫克不主動請辭，將直接將其解僱。庫克其後回應表示，不會因政治壓力而被迫下台。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/特朗普終向聯儲局-開刀-解僱理事庫克指涉房貸詐欺/592908?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral