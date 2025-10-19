特朗普與日韓台企業代表打高球 黃仁勳將訪韓

【on.cc東網專訊】美國總統特朗普上周六（18日）在位於佛羅里達州的特朗普國家高爾夫球俱樂部，與來自南韓、日本、台灣的企業代表打高爾夫球。韓媒形容，南韓主要集團企業掌門集體與美國總統、政府官員及政界人士一同打高球史無前例，有參加者透露這些韓企掌門人與特朗普打球的同時就多個話題交談，外界關注是否涉及投資、關稅事宜。

據報道，疑似特朗普車隊當天上午9時8分出發，警方為其出行護航，對海湖莊園至高球場的路段實施約10分鐘的交通管制，車隊當天下午4時50分許離開球場。日本軟銀集團舵手孫正義邀請韓企掌門參加活動，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、韓華集團副會長金東官等，他們集體乘坐機場大巴赴約，而未利用私人車輛，未知特朗普在球場具體與誰同一組比賽。

另外，美國半導體巨龍英偉達周日（19日）宣布，行政總裁黃仁勳將於本月28日訪問南韓，出席在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會。期間他將分享公司在人工智能等多個領域的願景，並與李在鎔、崔泰源等南韓晶片行業領袖會面，亦可能訪問三星電子和SK海力士的半導體生產工廠。

