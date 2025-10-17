專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
特朗普與普京通電話逾 2 小時 稱雙方未來兩周內或於匈牙利會晤｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普和俄羅斯總統普京電話通話逾 2 小時。特朗普事後表示，今次通話「審有成效」，又指跟普京可能在未來兩週內在匈牙利布達佩斯會面。克里姆林宮也證實了會晤的計劃，但雙方都未公布具體的日期。
烏克蘭總統澤連斯基周五（17 日）將到白宮會見特朗普商討更多軍事援助，包括爭取獲得美製遠程戰斧（Tomahawk）導彈。不過美俄兩國元首先行通話，外媒報道認為烏方短期內獲援助的可能性受疑，也重新點燃了歐洲對美國向莫斯科屈服的擔憂。
莫斯科嘗試阻止美方向烏提供戰斧導彈
據克里姆林宮助理烏沙科夫向記者透露，普京在通話中告訴特朗普，向烏克蘭提供遠程導彈將損害和平進程，破壞美俄關係。特朗普被問到有關問題時就指就打趣指，「你認為他會說『請賣戰斧導彈』嗎？」特朗普之後補充指，將戰斧導彈交給烏克蘭將會非常惡劣。特朗普之後在 Truth Social 發文，表示他將於周五在白宮橢圓形辦公室向澤連斯基通報與俄羅斯通話的情況。
已經身處華盛頓的澤連斯基就表示，普京尋求會談的決定顯示他正處於防守狀態。他在社交平台 X 上表示，「我們已經可以看到，莫斯科一聽到戰斧導彈，就急於恢復對話。」
歐爾班指已準備好協辦美俄會晤
與俄羅斯關係良好的匈牙利，總理歐爾班就在 X 上表示已經跟特朗普通話，表示「已經準備好」協助舉行美俄領導人會晤，又形容雙方會面「對熱愛和平的世界人民來說是個好消息。」而在上個月，澤連斯基指控匈牙利的無人機越境入侵烏克蘭，歐爾班曾反駁稱，烏克蘭不是一個獨立主權國家。
另外，美俄高級顧問亦將會在下星期會面，美國方面由國務卿盧比奧帶領，會晤地點有待確定。
