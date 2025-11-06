特朗普與習近平會晤時直接要求釋放黎智英 消息人士：總統暗示釋放有利美中關係 習有參與討論｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】《路透社》引述 3 名消息人士及一名美國官員透露，總統特朗普上周四（10 月 30 日）在南韓釜山跟國家主席習近平會面時，促請習近平釋放壹傳媒創辦人黎智英。其中一名消息人士指，特朗普在會上就此問題花了不到 5 分鐘時間，他並未討論釋放黎智英的具體協議，而是提及 77 歲的黎智英因為國安案件長期還押，健康情況令人擔憂。

要求匿名的上述官員指，特朗普有實踐他之前所言，向習近平當面提及黎智英案，並指習近平有跟特朗普參與討論。有消息人士就指，特朗普有暗示釋放黎智英有利於美中關係，也有利於提升中國形象，習近平並且已經注意到特朗普提出這議題。

特朗普過往表示，一旦他跟習近平見面，就會提及黎智英案。目前特朗著本人以及雙方的會談紀要都無提及此事。白宮拒絕就特朗普與習近平會晤期間，是否討論過黎智英一事發表評論。中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，他並不了解中美領導人會晤中有關黎智英的具體細節，但他強調黎智英的罪行嚴重損害香港繁榮穩定，強調任何干預香港司法程序或破壞香港法治的企圖都不會得逞。

較早前，天主教媒體《EWTN News》駐白宮記者 Owen Jensen 在上周五（10 月 31 日）於 X 發文引述白宮官員消息指，特朗普有跟習近平討論有關黎智英議題，並指黎應該獲釋，「（特朗普）他希望此事成真」。長期為父親黎智英奔走的黎崇恩發聲明回應，對於特朗普向習近平談及他的父親「非常感激」。他表示：「鑑於特朗普總統『總解放師』（Liberator in Chief）的名聲，我祈求他持續支持，並致力於說服習近平主席迅速釋放家父，避免為時已晚。」

黎智英已經被關押 1,700 日以上，他在赤柱監獄被單獨囚禁，至於案件在 8 月底已經完成審訊，高等法院將會擇日宣布判決和量刑。