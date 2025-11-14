特朗普言論遭拼剪 英國廣播公司致歉惟拒絕賠償要求｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】英國廣播公司（BBC）表示，就 2024 年 10 月節目《廣角鏡》（Panaroma）曾經拼剪美國總統特朗普演說內容的事件致歉，但拒絕了他要求賠償 10 億美元的要求。

在該集節目〈Trump: A Second Chance?〉當中，特朗普在 2021 年 1 月 6 日的演講辭中兩段發表時間相隔近 1 小時的說話被合而為一，令觀眾誤會特朗普鼓勵國會山莊騷亂，實際上當時特朗普表示要以和平及愛國方式表達。

BBC 發言人說，剪輯後的節目「讓人構成特朗普總統直接呼籲採取暴力行動的錯誤印象」，承諾所有平台將不會再重播該集節目；公司並且對於片段的編輯方式深表遺憾，但強烈反對行為構成誹謗，拒絕賠償。

反駁特朗普法律團隊：節目播出後仍然勝選

BBC 並在回覆特朗普法律團隊的信件中列出 5 項主要論點反駁。當中包括，《廣角鏡》節目並未在任何美國頻道上播放；特朗普在節目播出後仍然在選舉中獲勝，未對他構成損害；片段的剪輯並非源於惡意，只為縮短一段冗長的演講等。

特朗普的法律團隊在周日（9 日）去信 BBC，信中要求 BBC「全面公正地撤回」紀錄片，並公開道歉，同時要求 BBC「就造成的損害對特朗普總統進行適當賠償」，回應期限訂於英國時間周五（14 日）晚上 10 時。而在特朗普去信同一日，BBC 總裁 Tim Davie 和新聞部主管 Deborah Turness 也因為今次事件宣布辭職。

