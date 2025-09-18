特朗普訪英 澳洲廣播公司被取消採訪資格 駐美記者曾得罪特朗普遭喝令「收聲」｜Yahoo

美國總統特朗普周二（16日）在白宮草地見記者，當時澳洲廣播公司記者 John Lyons 問特朗普自他上任後財庫增加了多少，有關提問被批評「嚴重傷害澳洲」。(Photo by Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普訪英，今日（18日）將與英國首相施紀賢共進午餐，並舉行聯合記者會。澳洲廣播公司（ABC）被英方通知，因流程原因（logistical reasons），該機構的採訪資格已被取消。ABC 一名駐美記者 John Lyons 周二（16日）在白宮採訪時，訪問特朗普自他上任後財富增加了多少，遭特朗普批評「嚴重傷害澳洲」，並要求他「收聲」。ABC 表示，英國採訪資格被取消一事，暫無跡象顯示與 John Lyons 的採訪有關。

曾問上任後財富增加多少

特朗普今日與施紀賢在白金漢郡的首相鄉郊別墅會談，之後舉行聯合記者會。據《衛報》報道，ABC 接獲英國首相辦公室通知，稱其記者會採訪資格已被取消。ABC 稱，暫無跡象顯示事件與 John Lyons 早前提問特朗普一事有關。

遭特朗普批態度惡劣

John Lyons 周二在白宮採訪，他訪問特朗普上任總統後，仍有大量商業交易活動是否合適，並問他自 1 月重返白宮後財富增加了多少。特朗普否認，稱現在是他的子女負責經營生意，並批評有關提問「嚴重傷害澳洲」。特朗普指出，澳洲目前希望與美國建立友好關係，又對記者稱澳洲總理阿爾巴尼斯很快與他會面，將會跟對方說此事。特朗普批評 Lyons 態度惡劣，並多次要求他保持安靜。