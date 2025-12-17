特朗普認定委內瑞拉政權為外國恐怖主義組織 全面封鎖該國油輪｜Yahoo

美國總統特朗普表示，委內瑞拉政權已被認定為外國恐怖組織。 (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普表示，委內瑞拉政權已被認定為外國恐怖組織（Foreign Terrorist Organisation）。因此下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，實施全面封鎖。

特朗普指，委內瑞拉已被南美洲史上規模最大的艦隊徹底包圍，他並指委內瑞拉的「非法」馬杜羅政權，正利用被盜油田的石油來資助自身、毒品恐怖主義、人口販運、謀殺和綁架等犯罪活動。

特朗普又斥責，在民主黨拜登政府執政期間，馬杜羅政權將非法移民和罪犯送入美國，這些非法移民和罪犯正被迅速遣返回委內瑞拉，「美國絕不允許犯罪者、恐怖分子或其他國家掠奪、威脅或傷害」，同樣也絕不允許敵對政權奪取美國的石油、土地或其他任何資產，所有這些資產必須立即歸還美國。

美國政府早前已經在委內瑞拉對開海岸，扣押一艘受制裁的油輪。