特朗普認擅自加藥未按醫學建議 日服 325 毫克阿士匹靈 醫生警告恐增出血風險︱Yahoo

特朗普以膠布遮蓋右手瘀傷。 (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日接受《華爾街日報》專訪，提及自己每日服用的阿士匹靈劑量高於醫生建議，並認為這正是雙手出現瘀傷的原因。特朗普稱，醫生希望他服用較低劑量，但他多年來一直選擇較高劑量，因相信阿士匹靈有助令血液變得稀薄，避免血液過稠流經心臟，不過亦承認相關做法會引致瘀傷。

今年 79 歲的特朗普在訪問中解釋，醫生傾向他服用較小劑量的阿士匹靈，但他多年來未有跟隨建議，並指「我一直這樣做」，而副作用正是較容易出現瘀傷情況。

特朗普右手長期出現瘀傷，早於再次入主白宮前已存在，近期更被發現以化妝品、膠布遮蓋，並以另一隻手遮擋鏡頭而引起討論。此外，亦有人關注特朗普腿部腫脹，以及在公開活動中疑似短暫閉目的情況。

MOUNT POCONO, PENNSYLVANIA - DECEMBER 09: U.S. President Donald Trump sports a bandage on his right hand at an event at Mount Airy Casino Resort on December 9, 2025 in Mount Pocono, Pennsylvania. Trump discussed his administration's economic agenda and its efforts to lower the cost of living. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

部份建議年屆七旬停用阿士匹靈

特朗普的主診醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）表示，特朗普目前每日服用 325 毫克阿士匹靈。根據資料，低劑量阿士匹靈一般介乎 75 至 100 毫克，當中 81 毫克最為常見；阿士匹靈治療的每日劑量，通常介乎 75 至 325 毫克。阿士匹靈有助稀釋血液、防止血栓形成，但同時會增加出血風險，因此近年多項醫學指引已不再建議許多成年人長期每日服用阿士匹靈，部分建議更指出，年屆 70 多歲人士或應考慮停止相關療程。

曾擔任前副總統切尼的心臟科醫生、喬治華盛頓大學醫學與健康科學學院教授賴納（Jonathan Reiner）表示，單靠每日服用一粒阿士匹靈，並不常見會出現如此明顯的瘀傷。他質疑，白宮是否仍有未披露的藥物用量或用藥情況，並指出「問題在於總統是否服用了尚未對外公開的藥物」。

心臟科醫生：「幾乎不會這樣使用」

賴納進一步解釋，每日 325 毫克阿士匹靈並非極高劑量，但醫學上並無需要長期服用該水平。他舉例指出，若有人扭傷腳踝，短時間內每 4 小時服用 325 毫克才屬高劑量。他強調，醫學研究顯示 81 毫克能在預防血栓及降低出血風險之間取得最佳平衡，而 325 毫克只會增加出血風險，卻未能提升療效，因此臨床上「幾乎不會這樣使用」。

US President Donald Trump waves his hand as he speaks during a political rally in Rocky Mount, North Carolina on December 19, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images)

主診醫生：特朗普心血管較實際年齡年輕 14 年

巴巴貝拉則為特朗普的健康狀況作出保證，表示特朗普的醫療檢查及化驗結果顯示新陳代謝狀況優良，心血管健康更較實際年齡年輕 14 年，並稱特朗普「健康狀況非常理想」，完全適合履行三軍統帥職責。

巴巴貝拉又表示，早前電腦掃描檢查旨在明確排除任何心血管問題，並指出結果顯示心血管及腹部系統「完全正常」。不過，特朗普於 2018 年曾接受冠狀動脈電腦掃描，當時結果顯示血管內有斑塊積聚，屬中度心臟病。

特朗普：跑步機「非常沉悶」

特朗普亦在訪問中談及下肢腫脹問題，白宮早前公布情況與慢性靜脈功能不全有關。特朗普表示曾嘗試穿著壓力襪，但感到不適，並直言不喜歡規律運動，形容在跑步機上長時間行走或跑步「非常沉悶」。

對於被指在公開場合疑似打瞌睡，以及外界關注聽力狀況，特朗普均否認，稱只是短暫閉眼放鬆，又表示只有在多人同時說話時才會稍感吃力。