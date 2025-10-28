特朗普證實與 Elon Musk 關係良好 交談頻繁

特朗普表示，自從在查理·柯克的追悼會上與 Elon Musk 會面後，他們之間有時會進行一些交流。他提到，這段時間以來，他們的對話時有時無，並且提及了與 Musk 的溝通情況。這樣的交流不僅體現了兩位在各自領域的影響力，還可能暗示未來在科技和政治交匯點上，有更多的合作或互動機會。

隨著 Tesla 在電動車及清潔能源領域的不斷創新，這樣的對話無疑將進一步推動相關技術的發展，並對市場產生正面的影響。Tesla 的前瞻性思維和 Elon Musk 的領導風格，將為未來的科技變革奠定基礎，並對整個行業產生深遠的影響。

推薦閱讀