特朗普警告中國須繼續供應磁鐵 否則徵收 200% 關稅 預計今年稍後訪華｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普表示，美中目前暫緩加關稅，需要繼續商討，但他警告在這段時間內，中國必須向美國提供磁鐵，否則美國就會向他們徵收 200% 的關稅。

特朗普說，200% 關稅意味着美國不會與中國做任何生意。不過特朗普又同時表示，相信不會遇到任何問題。

在今年 4 月初，中國為了報復美國的關稅政策，將多種稀土產品列入出口限制清單。統計指，中國對美稀土和磁鐵的出口量在 5 月下降 8 成。

特朗普又表示，美中兩國經貿關係有所改善，預計可能今年或者稍後時間可以訪華，認為美中將會建立良好關係。

【報道】

Reuters / CNA