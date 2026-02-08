特朗普轉發奧巴馬夫婦猿猴影片 涉種族歧視罕有刪貼文 稱職員疏忽拒絕道歉︱Yahoo

美國總統特朗普。(Photo by Samuel Corum/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日捲入一段具爭議性的短片風波。該段影片早前在特朗普的社交平台帳戶轉發，其後已被刪除，內容將前總統奧巴馬及前第一夫人米歇爾的面孔合成至卡通猿猴猿猴身上，配以歌曲《The Lion Sleeps Tonight》，被批評涉及種族歧視。特朗普表示，自己不會就事件道歉，並將責任歸咎於一名助手。

綜合外媒報道，特朗普昨日（7 日）在空軍一號向記者表示，自己只曾簡短觀看影片的開首部分，內容主要涉及對 2020 年美國大選舞弊的指控，之後便交由幕僚處理事宜。他稱，有關影片最終被刪除，但強調自己並無犯錯，因此不會向外界道歉，亦無意解僱涉事員工。

特朗普表示，「我只看了最初一段，內容是關於選舉舞弊和投票機，形容事件有多腐敗、多噁心。之後我交給其他人處理，一般情況下他們會看完整段影片，但今次似乎有人沒有這樣做。」

除了特朗普本人，僅有兩名助手可存取該社交平台帳戶，分別為斯卡維諾（Dan Scavino）及哈普（Natalie Harp）。據報引述特朗普身邊人士指出，斯卡維諾近期專注於負責總統人事辦公室工作，因此外界焦點轉向哈普。

事件疑與助手哈普（Natalie Harp）有關。(Photo by Alex Wong/Getty Images)

特朗普罕有地刪除貼文

白宮當日未有回應有關責任歸屬的查詢。事件發生初期，白宮新聞團隊曾為影片辯護，其後態度逆轉，改稱屬員工錯誤，特朗普亦在與多名共和黨議員通話時重申相同說法。

報道指，特朗普曾致電唯一的非裔共和黨參議員、同時擔任共和黨參議院競選委員會主席的斯科特（Tim Scott），形容事件為幕僚失誤，並表示會將影片下架。斯科特早前已公開譴責該段影片具種族歧視意味。

刪除影片被視為特朗普少有的讓步。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在影片下架前曾回應批評，稱該影片只是網絡迷因，將特朗普塑造成叢林之王，民主黨人則被描繪為《獅子王》角色，並呼籲外界停止「假憤怒」。

哈普被視為最忠誠的助手之一

現年 35 歲的哈普被視為特朗普最忠誠的助手之一，自 2024 年競選連任初期已加入團隊，並因經常攜帶便攜式打印機，將社交媒體貼文及新聞文章列印後交予特朗普而被稱為「人肉打印機」。

不過，哈普亦曾因判斷失誤而受到內部批評。多名白宮幕僚曾私下向特朗普反映，認為哈普經常繞過正式指揮，容易成為政治包袱，但特朗普一直拒絕相關建議，並在白宮內進一步重用哈普。消息人士指出，哈普經常出入橢圓形辦公室，外界普遍認為，哈普或任何相關人員均不會因今次事件受到懲處。