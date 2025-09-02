特朗普迎60萬中國學生 回應 MAGA 派批評：拒入境是侮辱 中國正付我們數億美元｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普（Donald Trump）上周公開表示，對於有中國學生在美國讀書感「榮幸」（honored），將在未來2年允許 60 萬華生赴美，言論引起主張「美國優先」的MAGA派強烈反彈。特朗普周日（31 日）再次為政策辯護，強調此舉有利美國大學，並有助維繫與中國的關係，又提到中國「目前付給美國數億美元」。

特朗普周日時在右翼媒體《每日來電》（The Daily Caller）訪問中表示，拒絕中國學生入境「對一個國家來說是侮辱」，他指，許多中小型大學依賴中國學生帶來的經濟收益。

特朗普強調，與中國國家主席習近平關係良好，認為「與核大國保持良好關係不是壞事」。他表示，「你知道，我和中國相處得很好，中國現在給我們很多錢，他們付給我們數億美元。」

遭霍士主持批評：「美國孩子失去的 60 萬個機會」

特朗普政府一方面對中國留學生簽證問題採取強硬立場，另一方面卻在中美貿易談判持續進行時，突然態度急轉彎稱「歡迎60萬華生」，言論引來共和黨內保守派及 MAGA 支持者不滿。《霍士新聞》主持人 Laura Ingraham）批評，60 萬個留學名額等於「美國孩子失去的 60 萬個機會」。特朗普黨友 Laura Loomer 亦在社交平台 X 表示，「沒有人想要多 60 萬個中國『學生』，即共產黨間諜」。

早於 5 月，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）曾表示將「積極撤銷」中國留學生簽證，尤其是與中國共產黨有關連，或在敏感領域修讀的學生。當時美中關係因貿易摩擦持續惡化，雙方以關稅互相施壓，雖然現時已達成短暫關稅休戰，但緊張局勢仍然存在。

白宮補充，這批 60 萬份簽證將在未來兩年發放，與過往數字相若。特朗普亦澄清，他並非為換取中方讓步才作此決定，強調「這只是正確的事」。

來源：BBC

相關報道：

特朗普對中國學生赴美讀書感榮幸 稱大學體系沒有他們將會「很快玩完」｜Yahoo

美國擬收緊簽證期限 學生簽證最長4年 中國駐美大使：別製造恐懼與敵意｜Yahoo