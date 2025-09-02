特朗普關稅戰，特朗普稱印度提議將美貨關稅降至零，但為時已晚。(Reuters)

美國特朗普政府以印度購買俄羅斯石油為由，上周三(27日)起向印度額外加徵25%關稅，總稅率倍增至50%。特朗普周一(1日)表示，印度已提議將關稅降至零，但形容是為時已晚。

特朗普在旗下社交平台Truth Social 表示，印度對美國貨物開徵極高的關稅，令美國企業無法進入印度。他又指，印度大部分石油及軍備都是向俄羅斯購買，從美國購買的很少，現時提出將美國貨關稅降至零，但為時已晚，坦言對方早應這樣做。

印度有組織警告皮革等產業最受影響。(網上圖片)

印度有組織警告皮革等產業最受影響

美國針對印度開徵的25%對等關稅，以及因應印度向俄羅斯購買石油徵收多25%關稅的措施，在上星期生效，令印度輸美貨物的累計稅率達50%。印度出口組織聯合會警告，更高關稅將使約 55% 的輸美商品在市場上失去競爭力，其中以皮革、化工、手工藝品等勞動密集型產業最受影響，恐導致大批工人失業，呼籲政府加強財政支持，以協助出口商度過難關。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/特朗普關稅戰-特朗普稱印度提議將美貨關稅降至零-但為時已晚/595082?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral