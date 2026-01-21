特朗普：不會以武力取得格陵蘭 正尋求立即展開談判︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普今日（21 日）表示，美國不會以武力方式取得格陵蘭，強調華府無意動用軍事力量，但認為只有美國有能力保障格陵蘭的安全。

綜合外媒報道，特朗普在瑞士出席世界經濟論壇年會期間發表演說，回應外界對美國可能以強硬手段取得格陵蘭的揣測。他稱「有人以為我會使用武力，但我不需要使用武力。我不想用，也不會用武力。」他同時表示，正尋求立即展開談判，再次討論由美國收購格陵蘭的可能性。

特朗普在演說中淡化爭議，形容相關要求只是「一個小要求」，並將格陵蘭描述為「一塊冰」，強調此舉不會對包括丹麥與美國在內的北約構成威脅。他又表示，無論是單一國家或國家集團，都沒有能力確保格陵蘭的安全，認為只有美國具備相關條件。

丹麥與格陵蘭領導人早前已提出多種方案，願意在不改變主權前提下，讓美國加強在當地的存在。不過，北約多名領袖警告，若美國持續推動收購格陵蘭，可能動搖盟友之間的互信，甚至影響聯盟穩定。