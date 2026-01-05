特朗普：不影響中美關係

空軍一號 美國總統特朗普

美國突襲與中國關係友好的委內瑞拉，美國總統特朗普周日稱行動不會影響中美關係。他稱，與國家主席習近平關係非常好，「我們有關稅這張牌，他也有其他針對我們的手段。」被問及是否計劃4月訪問中國與習近平會晤，他回答會在4月訪華。

中方再促請釋放馬杜羅夫婦

外交部發言人林劍昨在例行記者會回應有關委內瑞拉的提問時再次促請美方釋放馬杜羅夫婦。他指，中方對美方強行控制馬杜羅總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。中方呼籲美方確保馬杜羅總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

