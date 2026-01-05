特朗普：不認為在委行動會影響對華關係

【on.cc東網專訊】美國總統特朗普周日（4日）在專機空軍一號向隨行記者表示，不認為在委內瑞拉的行動會影響他與北京的關係。

特朗普指自己與北京有非常好的關係，美國有關稅權力，北京也有其他權力可以制約美國。他重申，計劃今年4月訪問中國。

美軍上周六（3日）突襲委內瑞拉首都加拉加斯抓捕該國總統馬杜羅及其妻子，中方呼籲美國立即釋放馬杜羅夫婦，對美國公然對一個主權國家使用武力深感震驚，強烈譴責。中國是委內瑞拉石油的主要買家，兩國關係長期以來保持密切。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】