特朗普：手瘀由服用阿士匹靈造成，後悔接受CT掃瞄令人質疑健康。(AP)

現年79歲的美國總統特朗普為其健康狀況辯護，指手上的瘀傷是服用阿士匹靈造成，並否認在白宮開會時打瞌睡。特朗普又對去年10月接受了心臟及腹部的電腦斷層掃描(CT scan)感到後悔，擔心會令人質疑他的健康是否出問題。

特朗普接受《華爾街日報》訪問時表示，去年被診斷出慢性靜脈功能不全後，曾短暫試著壓力襪來減緩腳部腫脹，但之後因為不喜歡而放棄。他承認手上的瘀傷是服用阿士匹靈造成，他指，已服用阿士匹靈25年，劑量多過醫生建議，他引述醫生說，阿士匹靈可稀釋血液，他不希望濃稠的血液，而是能夠順暢流過心臟。

廣告 廣告

否認瞌眼瞓，特朗普：只是他閉目養神或貶眼瞬間。(2025年12月2日。CNN報道截圖)

否認 瞌眼瞓 特朗普：只是他閉目養神或貶眼瞬間

特朗普澄清，去年10月到訪馬里蘭州一所軍事醫療中心時，接受了心臟及腹部的電腦斷層掃描(CT scan)，而並非白宮上月所指的磁力共振掃描(MRI scan)，但現時回想感到後悔，因為會成為被攻擊的把柄，會令人質疑他健康是否出問題，但實際是無問題。特朗普又否認在公開場合瞌眼瞓，指自己從來都不是喜歡睡覺的人，傳媒拍攝到的只是他閉目養神或貶眼的瞬間，強調自己非常健康。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/特朗普-手瘀由服用阿士匹靈造成-後悔接受ct掃瞄令人質疑健康/632790?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral