特朗普：格陵蘭協議將賦予全面准入權，不用支付任何費用。(AP)

美國總統特朗普表示，正在推進中的格陵蘭協議將賦予美國全面軍事准入權限，不用為獲得格陵蘭島支付任何費用。他同日稍後在空軍一號上接受記者提問時，仍拒回應協議是否會允許美國控制格陵蘭土地，僅指協議尤許美國「為所欲為」。

特朗普22日在瑞士達沃斯接受美國霍士新聞訪問時表示，現在確實還在就細節談判，但有關全面准入權限是不會結束、沒有時間限制，美國正就格陵蘭島問題相關細節進行談判。他又說，協議達成後，將允許美國在格陵蘭島部署「金穹」導彈防禦系統的組成部分，美國不用付任何東西，將完全擁有格陵蘭的准入權，並將擁有一切軍事准入權。

丹麥首相：北約無被授權代表丹麥和格陵蘭談判。(AP)

特朗普星期三(21日)與北約秘書長呂特會晤，表示兩人就未來達成有關格陵蘭島的協議制定了框架。丹麥首相弗雷澤里克森(Mette Frederiksen)表示，丹麥正在參與框架協議的談判，並與格陵蘭島密切合作。她強調，北約沒有被授權代表丹麥和格陵蘭島進行談判，丹麥已經開始與美國政府合作，明確有關工作將如何進行。

