美國總統特朗普為將會容許60萬名中國學生到美國留學的言論辯護，他周二(26日)表示，如果沒有中國學生，美國的大學體系很快會完蛋。

特朗普容許60萬名中國學生到美國留學的言論，遭到部分支持者反對，包括共和黨國會眾議員。特朗普26日在主持內閣會議回應記者提問時表示，他喜歡中國及其他學生來美國，如果他們來不到，美國的大學體系很快會完蛋，並非頂尖學府，而是在底層掙扎的大學。他說：「這非常重要，60萬名學生。但我們將與中國和睦相處。」

特朗普 6 月曾稱一直歡迎來自中國學生

美國國務卿魯比奧今年5月底曾宣布，國務院將與國土安全部合作，積極地撤銷中國留學生的簽證，包括與中國共產黨有關係或修讀關鍵學科人士，同時美國會修改簽證標準，加強審查未來所有來自內地及香港的簽證申請。理由是美國不會容忍中國利用美國的大學，以及竊取美國研究成果、知識產權等行徑。特朗普的最新講法顯然與此背道而馳，令人產生混淆。然而，特朗普在6月時向記者保證，他「一直支持」歡迎來自中國的學生。中國學生在美人數於2019年曾達到約37萬人的高峰，目前約有27萬名中國學生在美國大學就讀，60萬名中國學生配額將是美國史上接收中國學生人數最多的一次。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/特朗普-歡迎中國學生赴美留學-否則美國大學體系很快完蛋/593235?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral