特朗普：正就執法人員槍殺示威者事件展開大規模調查。(Reuters)

美國總統特朗普表示，已就聯邦移民執法人員上周六(24日)在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，開槍擊斃參與示威的男護士普雷蒂(Alex Pretti)，展開大規模調查，他想親眼看到調查結果，並會密切關注，希望是一次非常公正及誠實的調查。顯示特朗普在事件上已轉變立場。

白宮副幕僚長米勒日前曾在社交媒體上形容普雷蒂是「刺客」，副總統萬斯亦有轉發有關貼文。特朗普由白宮前往艾奧瓦州前，回應記者提問時又指，不認為普雷蒂是「刺客」，但指示威不能好似普雷蒂一樣攜帶槍械，並形容他的死是非常不幸的事件。

國土安全部報告指開槍涉兩名執法人員

美聯社引述美國國土安全部(Department of Homeland Security，簡稱DHS)提交國會的報告指出，普雷蒂的死亡事件中共有兩名聯邦執法人員開槍，包括一名邊境巡邏人員及一名美國海關及邊境保護局(Customs and Border Protection，簡稱CBP)人員。案件正由國土安全調查處(Homeland Security Investigations)負責刑事調查，CBP內部專業責任辦公室亦同步跟進，法醫解剖仍待完成。對於民主黨人要求國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，要就明尼阿波利斯市近期兩名民眾被聯邦移民執法人員射殺辭職，特朗普表明諾姆不會辭職。

