錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
特朗普：正就執法人員槍殺示威者事件展開大規模調查
美國總統特朗普表示，已就聯邦移民執法人員上周六(24日)在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，開槍擊斃參與示威的男護士普雷蒂(Alex Pretti)，展開大規模調查，他想親眼看到調查結果，並會密切關注，希望是一次非常公正及誠實的調查。顯示特朗普在事件上已轉變立場。
白宮副幕僚長米勒日前曾在社交媒體上形容普雷蒂是「刺客」，副總統萬斯亦有轉發有關貼文。特朗普由白宮前往艾奧瓦州前，回應記者提問時又指，不認為普雷蒂是「刺客」，但指示威不能好似普雷蒂一樣攜帶槍械，並形容他的死是非常不幸的事件。
國土安全部報告指開槍涉兩名執法人員
美聯社引述美國國土安全部(Department of Homeland Security，簡稱DHS)提交國會的報告指出，普雷蒂的死亡事件中共有兩名聯邦執法人員開槍，包括一名邊境巡邏人員及一名美國海關及邊境保護局(Customs and Border Protection，簡稱CBP)人員。案件正由國土安全調查處(Homeland Security Investigations)負責刑事調查，CBP內部專業責任辦公室亦同步跟進，法醫解剖仍待完成。對於民主黨人要求國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，要就明尼阿波利斯市近期兩名民眾被聯邦移民執法人員射殺辭職，特朗普表明諾姆不會辭職。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1006984/特朗普-正就執法人員槍殺示威者事件展開大規模調查?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？
在內地綜藝節目及帶貨方面爆紅的王祖藍，近年事業作多方面發展，他日前接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大談將發展飲食事業，又稱當年北上發展時，全靠「獎門人」曾志偉授予「錦囊」，銘記於心造就他在內地發展順遂。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中國「史上最長春節假」 旅客不去日本改到土耳其植髮？
中日關係持續緊張，連帶今年農曆新年「春節」境外遊，都出現了完全不同的市場格局。根據最新旅遊趨勢顯示，日本已經跌出中國旅遊目的地十大，免簽的土耳其與俄羅斯取而代之，土耳其位列首選，中國人由赴日爆買改為到土耳其坐熱氣球和植髮「重建髮線」，將是不可逆轉的旅游趨勢Yahoo財經 ・ 1 小時前
西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」
西環老字號平民扒房「森美餐廳」經營57載，1月25日已正式結業。然而「光榮結業」的背後，卻被揭發一宗令人心寒的棄貓事件。早前店方曾貼出告示，指不會帶走年約兩歲的店貓，最後幸獲善心街坊接收。但結業當日（1月25日）有義工到場，方發現仍有3隻年約7至8歲、尚未絕育的貓咪被棄於店內，餐廳當時環境凌亂，貓咪就在雜物中生活 ，顯得驚慌失措。Yahoo Food ・ 6 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
《女神配對計劃》筍盤Matthew自爆打7份工年賺7位數 仍謙稱「一般家庭出身」
去年TVB嘅《女神配對計劃》中，其中一位女神關嘉敏Carman最後忍痛拒絕「錯的時間對的人」嘅姜卓文（細John）以及條件超好嘅有米i-banker黃家俊（Matthew）。Yahoo 娛樂圈 ・ 27 分鐘前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 19 小時前
林心如50歲生日！ 楊謹華「嘴對嘴接吻」慶生片曝光：親愛的Rose，祝福妳
女星林心如在27日迎來50歲生日，圈內好友紛紛送上祝福，其中曾合作《華燈初上》的閨蜜楊謹華，也準時在社群平台發文道賀，還加碼公開一段以前私下慶生的影片，立刻引發網友熱烈討論。姊妹淘 ・ 29 分鐘前
被揭灣仔逆線行駛 陳家珮今搭巴士到立會 被質疑選企位
【on.cc東網專訊】議員陳家珮上周五(23日)在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台。她其後承認當日早上約8時駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，更到港島交通部落口供，又表明短期內不會駕車。on.cc 東網 ・ 2 小時前
內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區
【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高on.cc 東網 ・ 1 天前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 1 天前
高市早苗再提「台灣有事」 中國外交部回應！
中日關係持續緊繃，日本首相高市早苗再度提及「台灣有事」，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，美日戰略同盟就瓦解了。鉅亨網 ・ 23 小時前
歐洲警告「已失去網際網路」加速擺脫美國科技！川普制裁與科技霸權引反彈
在川普政府升高外交對抗與制裁手段下，歐洲對美國科技依賴風險高度警惕。比利時官員坦言歐洲已「失去網際網路」，歐盟與法國政府正加速推動數位主權，降低對美國科技與雲端服務的依賴。鉅亨網 ・ 3 小時前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
中國履行對美承諾後轉向價格更低的巴西大豆
【彭博】— 作為全球最大的大豆進口國，中國在履行貿易休戰協議中對美國大豆的採購承諾後，已開始增加巴西大豆訂單。Bloomberg ・ 12 小時前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前