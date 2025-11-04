特朗普白宮新聞秘書也愛「韓妝」？外國人喜愛的「韓國護膚品」願望清單，「國寶級」蜂蜜精華訪韓必買

西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙
美國總統特朗普結束兩天的訪韓行程，隨團隊訪韓的白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 在社交媒體分享韓國美妝戰利品，讓大家也很好奇她所喜愛的「必買好物」！
相信各位女生訪韓時，也未能逃得過美妝連鎖店 Olive Young 的魅力，韓國美妝出名「性價比高」，不需花大錢已能買到好用的好物，Karaline Leavitt 所買的產品包括大受外國人喜愛的卸妝油、保濕精華，一起來看看她的「戰利品」吧～
1）Beauty of Joseon
Beauty of Joseon 已成為韓國「國寶級」品牌，配方融合朝鮮時代的美容秘訣，加入人參、米糠和蜂蜜天然成分而大受外國人歡迎。Karoline Leavitt 入手了極具人氣的人參卸妝油、青梅清爽潔面啫喱、人蔘及視黃醛眼部精華、蜂蜜亮澤煥發精華，主打為肌膚補充水份而性價比高，十分適合秋冬使用！
Beauty of Joseon Ginseng Cleansing Oil 210mL
價錢：$155
Beauty of Joseon Revive Eye Serum Ginseng + Retinol 30mL
價錢：$132.3
Beauty of Joseon Glow Serum: Propolis+Niacinamide 30ml Set (+10ml)
價錢：$105.8︱
原價：$132.3
Beauty of Joseon Green Plum Refreshing Cleanser 100mL
價錢：$80.9︱
原價：$101.2
2）Torriden 保濕精華
Torriden 的 Dive In 保濕精華同樣極受歡迎，常於 Olive Young 登上銷售冠軍之位，加入 5 種不同大小的透明質酸，質地輕盈而極易吸收，無添加香精敏感肌也能安心使用，同樣是性價比超高的好物！
Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum 50ml Refill Set (+Sun Serum 20ml)
價錢：$245︱
原價：$327
3）Medicube 去角質棉片及 PDRN 防曬霜
Medicube 除了美容儀外，護膚品亦極具人氣。Karoline Leavitt 入手的是 Zero Pore Pad，加入酸類去角質成分，具有清潔毛孔及去除老舊角質及保濕之效。另一款則是 PDRN 粉紅亮澤防曬霜，加入 PDRN 保濕成分及 SPF 50 防曬系數，粉紅色澤可亮白膚色當成底妝使用！
medicube Zero Pore Pad 2.0 70P
價錢：$187.5︱
原價：$256.7
medicube PDRN Pink Tone Up Sun Cream 50ml Double Pack
價錢：$207.3︱
原價：$303.4
4）VT 微針精華
VT 微針精華於 Olive Young 經常斷貨，塗抹式微針配方透過比毛孔更微細的針尖刺激肌膚，加強成分直達肌底，同時亦可增強後續護膚品吸收力。這款嶄新的配方由韓國紅到歐美，Karoline Leavitt 訪韓時也要趁機入手！
VT Reedle Shot 100 Essence 30ml Double Pack (+PDRN Essence 100 1.5ml*3ea)
價錢：$214.7︱
原價：$287.8
5）Mediheal 面膜
Mediheal 面膜採用皮膚專家級配方，Karoline Leavitt 所入手的 Collagen、Teatree、Vitamin C 是最受歡迎的三款，可做到補充骨膠原、去暗瘡及美白提亮之效。同樣價格十分相宜，就是每晚敷也不心痛之選！
MEDIHEAL Tea Tree Essential Mask Sheet Calming Moisture 20ea
價錢：$206.2︱
原價：$412.3
