張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
特朗普：美國希望幫助而非傷害中國 萬斯：美國手上的牌比中國多
日前威脅下月起向中國加徵100%關稅的美國總統特朗普，對華立場似乎有軟化跡象，表示美國希望幫助，而並非傷害中國。美國副總統萬斯則指，未來發展要視乎中方如何回應，若中方充滿敵意，相信美國手上的籌碼比中國多。
特朗普在社交平台發文，指備受尊敬的國家主席習近平不希望中國經濟陷入衰退，而他自己亦不想，認為毋須擔心中國，一切都會很好，又說美國不想傷害中國，而是希望幫助中國。美國副總統萬斯接受霍士新聞訪問時指，中國對美國稀土供應擁有強大控制權，構成國家緊急狀態，因此特朗普採取強硬關稅舉措合理。他指，今次較量很大程度上取決於中國的回應，如果中方願意保持理性，特朗普可以成為理性的談判者，但若中國充滿敵意，「相信美國手上的牌遠比中國多」。
美貿易代表指曾提出與中方商討稀土管制但被中方擱置
美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)接受霍士新聞訪問時指，美方事前不知道中方會收緊稀土出口，而在北京上周四作出宣布後，美方曾接觸中方，希望透過通話討論事件，但被中方擱置。格里爾指，仍然相信中美元首本月底會在慶州舉行的亞太經合組織峰會期間會晤。
國家商務部早前發聲明，批評美方動輒以高額關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道，重申中方不願打，但也不怕打關稅戰，敦促美方盡快糾正錯誤做法，繼續發揮中美經貿磋商機制作用。如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/特朗普-美國希望幫助而非傷害中國-萬斯-美國手上的牌比中國多/607943?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
