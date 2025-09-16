銀債開售｜專家建議抽 30 手
特朗普：美軍再次打擊委內瑞拉販毒船 擊斃3人(有片)
美國總統特朗普周一(15日)表示，美軍本月內第二次打擊委內瑞拉販毒船，3人死亡，並發布一段近30秒的影片，顯示一艘船隻在水面上爆炸，並起火燃燒。
特朗普在旗下社交平台Truth Social上載片段，指美軍按照他命令，再次在國際水域打擊一艘駛往美國的委內瑞拉販毒船，認為威脅美國國家安全、外交政策和利益。行動中擊殺3名恐怖分子，美軍沒有傷亡。他稱掌握證據，大量可卡因和芬太尼散落海面。
馬杜羅：事件是徹頭徹尾的侵略
委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolás Maduro)批評美國正合理化攻擊，指兩國並非處於緊張局勢，近期的事件是一場徹頭徹尾的侵略，並說雙方已切斷溝通。美國本月初亦在南加勒比海打擊一艘委內瑞拉運毒船，造成11人死亡，委內瑞拉批評美軍的行動是未經法定程序的謀殺。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/特朗普-美軍再次打擊委內瑞拉販毒船-擊斃3人-有片-/599505?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
