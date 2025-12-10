精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
特朗普：與華貿談解決全球稀土問題 為美帶來財富
【on.cc東網專訊】美國總統特朗普周一（8日）接受政治新聞網Politico訪問，內容於周二（9日）刊出。他表示，自己早前出訪與中方談判經貿問題，才解決足以導致全球停擺的稀土問題，只是花了很短時間就為美國帶來大筆財富。
特朗普向女記者伯恩斯 （Alexander Burns）表示，自己一次出訪就為美國帶來數以萬億美元利益，包括前往日本、南韓、中東。他又指，他有能力處理中美問題，在前總統拜登與奧巴馬任內，這些國家前所未有地剝削美國；認為不與拒絕回應的人談判就不會解決問題，如稀土磁鐵都是嚴重問題，不止造成美國停工，中國與全世界都會停擺。他強調，自己與中方解決了問題，而解決中美問題對美國的影響也很大。
另外，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰周二下午在北京，會見美國科恩集團高級顧問艾倫，指雙方應在兩國元首戰略引領下，堅持正確方向，保持合作勢頭，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單。中方歡迎更多美企來華投資興業，力促中美經貿關係平穩健康可持續發展。艾倫表示，願發揮橋樑作用，持續推動美中深化經貿合作。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
據報美國與印尼貿易協議瀕臨破裂
英國《金融時報》引述消息人士報道，美國官員對印尼在7月達成的貿易協議條款日益感到不滿，兩國的協議正面對瀕臨破裂的風險。AASTOCKS ・ 3 小時前
據報日方於雷達照射事件當日曾經防務熱線聯絡中方 惟未獲接聽
中日兩國因戰機雷達照射事件關係持續緊張。日本《讀賣新聞》引述消息指，上周六事發當日，日本當局曾透過兩國的防務熱線聯絡中方，但中方沒有接聽。日本內閣官房長官木原稔周一見記者時，拒絕回應熱線使用情況，但稱日中在緊急時保持順暢溝通至關重要，若無法第一時間聯絡，偶發性軍事衝突難以避免。 中日兩國在2018年6月啟動「海空聯絡機制」，2023年3月正式啟用兩國防務熱線。日本防衛大臣小泉進次郎早前在馬來西亞與中國防長董軍會面時，曾提到雙方應確保熱線適切、確實運作，並同意加強各層級的交流。 (ST)#中日 #雷達照射事件 (ST)infocast ・ 1 天前
歐洲政策遭美國安戰略報告痛批 歐盟理事會主席反對干涉
（法新社布魯塞爾8日電） 針對美國白宮上週發布的新版國家安全戰略報告中尖銳批評歐洲政策，歐盟理事會主席柯斯塔今天表示反對美國對歐洲政治的任何企圖干涉。報告還說，美國政府將在歐洲各國內「培養對歐洲現行發展路線的抵抗」。法新社 ・ 1 天前
日本否認干擾解放軍訓練 強調須保持溝通防意外衝突
中日戰機雷達照射事件繼續發酵。日本內閣官房長官木原稔在記者會上，否認自衛隊飛機有作出干擾行為，強調在執行任務時保持安全距離，批評中方的指控毫無根據，而日方會冷靜和堅決回應，並繼續密切關注中國軍隊在日本周邊海域的動向，又強調確保兩國防衛部門及時溝通至關重要，以免發生意外衝突。 日本自衛隊表示，中國遼寧艦航母編隊在沖繩以東的太平洋海域，持續進行密集的空中活動，過去一個周末，艦上飛機進行了約100次升降。防衛省指，遼寧艦等中方艦艇昨日繼續在沖繩與南大東島之間的海域，向東北方向航行，防衛省和自衛隊將繼續進行警戒、監視和情報收集工作。 執政自民黨就事件召開會議。政策研究會會長小林鷹之形容是極度危險的行為，完全不可接受。安全保障調查會長小野寺五典更加認為，中方的行為可被視為挑釁。 日本早前指稱，遼寧艦上周六在日本近海航行期間，艦載戰機兩度對日本自衛隊戰機進行火控雷達照射，即時召見了中國駐日大使吳江浩，提出強烈抗議；但中方當場駁回交涉，並在北京和東京分別提出反交涉，指日方派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，對外發布與事實完全不符的信息，炒作誤導輿論，做法極其不負責任。 (ST)#雷達照射事件infocast ・ 1 天前
俄羅斯駐北韓大使離世 金正恩向普京致唁電
俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉於上周六(6日)逝世，當局未有公布他的死因等詳情。北韓最高領袖金正恩向俄羅斯總統普京致唁電，表示哀悼和慰問。金正恩表示，馬采戈拉過去30多年，為發展朝俄友好關係獻出一生，是北韓人民的親密朋友，在朝俄關係發展進入重大歷史局面的時期離世，令人痛惜，對兩國都是巨大損失。 北韓外相崔善姬亦向俄羅斯外長拉夫羅夫致唁電，讚揚馬采戈拉在鞏固雙邊友好合作關係方面，作出特殊貢獻。 (ST)infocast ・ 1 天前
官網急撤！瑞士撤回美國降關稅公告 稱內容未確認
《路透》報導，瑞士政府周二 (9 日) 意外撤下先前公布的美國關稅下調公告，並表示該內容「因錯誤發布」，目前無法確認相關細節。瑞士政府發言人指出，聯邦行政單位已為多種可能情境進行準備，但目前「無法確認任何一項」，強調經濟部門將在適當時機「主動對外溝通」。鉅亨網 ・ 9 小時前
英國金融時報稱 美國認為印尼食言導致7月達成的貿易協議岌岌可危
【彭博】— 英國《金融時報》 周二報導，美國貿易代表賈米森·格裡爾本周計畫與印尼高層官員會談，試圖挽救兩國間已瀕臨破裂的貿易框架協議。Bloomberg ・ 2 小時前
和平協議不只一份！烏克蘭卡在這關鍵原因
綜合外媒周一 (8 日) 報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，由美國牽線推動的和平協議談判仍存在重大分歧，尤其在涉及安全保障與東部領土控制等敏感議題上尚未取得共識。他強調，烏克蘭與美國及俄羅斯對頓巴斯 (Donbas) 地區的立場並不一鉅亨網 ・ 1 天前
美國准英偉達對華出口H200晶片 國家外交部：一貫主張互利共贏
美國總統特朗普宣布在滿足一系列條件的情況下，將允許英偉達(NVDA.US)向中國和其他地區已批准客戶交付人工智能晶片H200。國家外交部發言人郭嘉昆於例行記者會上表示，中方一貫主張中美兩國透過合作，實現互利共贏。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
特朗普簽《台灣保證實施法案》：對台「制度化」保障，還是對北京的談判籌碼？
Getty Images 美國總統特朗普上週簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），引發外界關注。 該法案要求美國行政部門定期審查與台灣交流的指導方針，並要主動擬定計畫來移除既有的美台交流限制等。這被視為美台關係「法律化」與「正常化」的重要一步，甚至是《2020年台灣保證法》的強化版。 學者向BBC中文分析，此案將有望提升台美官方交流層級，並透過制度化來降低政策變動對台美關係的影響。但隨著特朗普即將於明年4月訪問中國，這也可能成為美方對北京施壓的談判籌碼之一。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
李在明據報明年1月訪日晤高市早苗 另研訪華晤習近平
《韓聯社》引述南韓執政黨人士報道,總統李在明計劃於明年1月中旬訪問日本2天,並在日本首相高市早苗的家鄉奈良縣,與對方舉行會談。兩國外交部門正進行協調。報道又指,南韓政府亦在研究李在明訪華會見國家主席習近平的方案。分析認為,韓方希望基於上月亞太經合組織(APEC)期間韓中首腦會談打下的基礎,加快推動改善韓中關係,同時在對華、對日外交政策上實現平衡。李在明今年10月底藉著 APEC 慶州峰會的機遇,與高市早苗舉行會晤。他會後透露,根據「穿梭外交」的精神,提出下次將訪問日本,並表示若條件允許願前往奈良,高市早苗當時對此表示歡迎。 (BC)#李在明 #高市早苗 #習近平infocast ・ 1 天前
俄羅斯駐北韓大使過世 金正恩發唁電給普丁致意
（法新社莫斯科9日電） 駐北韓俄羅斯大使馬歇各羅日前過世，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統普丁發送唁電表達哀悼之意，並提到，馬歇各羅於近30年來為了北韓與俄羅斯之間的友好關係奉獻一生。俄羅斯外交部於當地時間昨天發表聲明指出，駐北韓俄羅斯大使馬歇各羅（Aleksandr Matsegora）已於6日逝世、享壽70歲。法新社 ・ 21 小時前
德國外長稱稀土談判取得進展 北京將以建設性方式處理歐洲訂單
【彭博】— 德國外交部長約翰·瓦德富爾聲稱，德國在確保從中國獲得稀土供應方面取得一定進展，北京已表示將以建設性方式處理歐洲的稀土訂單。Bloomberg ・ 1 天前
外交部：中方正在依法依規處理稀土供應問題
被問到近日多位歐洲領導人訪問中國，是否為尋求中方就確保歐洲稀土供應作出承諾。國家外交部發言人郭嘉昆表示，中方正在依法依規處理有關問題。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
外交部:美方應慎之又慎處理台灣問題 停止縱容支持台獨勢力
外交部回應美國發布最新《國家安全戰略》提及關於台灣地區的內容，發言人郭嘉昆重申，台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。郭嘉昆說，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題，停止縱容支持「台獨」分裂勢力「以武謀獨」「以武拒統」，強調中方捍衛國家主權和領土完整的決心意志堅定不移。(JJ)infocast ・ 1 天前
中德外長會談 王毅冀德方堅決反對和抵制任何「台獨」言行
中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同德國外長瓦德富爾舉行會談。王毅稱,瓦德富爾是德國新政府成立以來外長首次來華訪問,今次訪問一波三折,但中國有句話叫做「好事多磨」,早來遲來都不是問題,重要的是為何而來。希望德國更加客觀理性看待中國,推動歐盟回歸理性務實對華政策,堅持互利合作正確方向,通過對話化解分歧,避免將經濟問題政治化,將貿易問題工具化,將正常合作泛安全化。王毅在會談中又深入闡述中方在台灣問題上的原則立場,指出日本現職領導人涉台錯誤言論的嚴重危害,與德國不同,日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史。他稱,一個中國原則是中德關係的重要政治基礎,沒有任何模糊空間。希望德方理解和支持中方正當立場,堅決反對和抵制任何「台獨」言行。中方引述瓦德富爾表示,德方堅定奉行一個中國政策,這個立場不會改變。德方期待明年舉辦新一輪德中政府磋商,願同中方密切高層交往,深化經貿等各領域合作,造福兩國人民。德方支持歐中通過對話尋求互利共贏,期待同中方在國際事務中加強協調。 (BC)#中德外長 #王毅infocast ・ 1 天前
特朗普稱將允對華出口H200晶片 外交部：中方一貫主張互利共贏
美國總統特朗普表示，將會容許煇達(Nvidia)向中國和其他國家的獲批客戶出口H200晶片，但需要符合確保國家安全持續強勁的條件，並會收取25%的費用。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應提問指，注意到有關報道，強調中方一貫主張中美透過合作實現互利共贏。輝達較早時回應指，獲准向商業客戶供應H200，是值得肯定的舉措。 (ST)#輝達 #中國外交部 (ST)infocast ・ 20 小時前
國家外交部：冀美方同中方加強對話合作 妥善管控分歧
國家外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會時就有關美方發布國家安全戰略報告問題時表示，中方注意到美國政府發表的國家安全戰略報告，中方始終認為中美合則兩利及鬥則俱傷，相互尊重及和平共處、合作共贏是中美正確相處之道，也是唯一正確現實選擇。中方願同美方一道推動中美關係繼續保持穩定發展，同時堅定捍衛自身主權、安全及發展利益。希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首達成的重要共識，加強對話合作，妥善管控分歧，推動中美關係穩定、健康及可持續發展，為世界注入更多的確定性和穩定性。 關於中國台灣問題，郭嘉昆強調，台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人所做承諾，慎之又慎處理台灣問題。停止縱容支持「台獨」分裂勢力「以武謀獨」及「以武拒統」。中方捍衛國家主權和領土完整的決心意志，堅定不移。(ta/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
盧比奧稱美國將繼續推進AUKUS安全夥伴關係
【彭博】-- 美國國務卿馬爾科·盧比奧表示，在對拜登時代這項協議進行長時間審查後，川普政府已認可了與澳大利亞和英國之間的「澳英美聯盟」(AUKUS)安全協議。盧比奧與美國國防部長皮特·海格塞斯一起會見澳大利亞官員時說道：「在總統的指示下，AUKUS正全力推進。」澳大利亞外交部長黃英賢也表達了同樣的觀點，她周一和盧比奧一同在美國國務院召開的會議上講話。盧比奧還將接待英國外交大臣伊薇特·庫珀在周一下午開會。美國國防部上周表示，已完成對這項夥伴關係的審查，此次審查的目的是確保其與總統唐納德·川普的議程保持一致。該協議在2021年公佈，旨在幫助澳大利亞對抗中國在亞洲的軍事影響力，它分為兩部分：一部分是幫助澳大利亞獲得「弗吉尼亞」級潛艇艦隊，另一部分是分享與人工智能、量子計算、高超音速等相關的技術。這是在川普第二個任期內得以保留的拜登時代少有的幾項舉措之一。原文標題US Will Proceed With Aukus Security Partnership, Rubio Says (1)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
德國外長訪問中國 聚焦經貿合作
應中共中央政治局委員、中國外交部長王毅邀請，德國外交部長瓦德富爾訪問中國，此行以加強中德、中歐經貿合作為重點。鉅亨網 ・ 1 天前