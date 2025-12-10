特朗普：與華貿談解決全球稀土問題 為美帶來財富

【on.cc東網專訊】美國總統特朗普周一（8日）接受政治新聞網Politico訪問，內容於周二（9日）刊出。他表示，自己早前出訪與中方談判經貿問題，才解決足以導致全球停擺的稀土問題，只是花了很短時間就為美國帶來大筆財富。

特朗普向女記者伯恩斯 （Alexander Burns）表示，自己一次出訪就為美國帶來數以萬億美元利益，包括前往日本、南韓、中東。他又指，他有能力處理中美問題，在前總統拜登與奧巴馬任內，這些國家前所未有地剝削美國；認為不與拒絕回應的人談判就不會解決問題，如稀土磁鐵都是嚴重問題，不止造成美國停工，中國與全世界都會停擺。他強調，自己與中方解決了問題，而解決中美問題對美國的影響也很大。

廣告 廣告

另外，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰周二下午在北京，會見美國科恩集團高級顧問艾倫，指雙方應在兩國元首戰略引領下，堅持正確方向，保持合作勢頭，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單。中方歡迎更多美企來華投資興業，力促中美經貿關係平穩健康可持續發展。艾倫表示，願發揮橋樑作用，持續推動美中深化經貿合作。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】