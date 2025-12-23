140公斤胖坂本特殊化妝！ 目黑蓮黃金週檔期雙重變身！

目黑蓮的雙重變身：從140公斤店主到瘦版殺手的特效奇蹟

目黑蓮這次超拼，每天拍攝前花4小時上妝，變成原作那個推估140公斤的發福大叔，預告裡他頂著圓潤身材吃泡麵擋子彈，卻瞬間切瘦版模式大開殺戒，粉絲笑說「這特效太自然，目黑蓮根本一人分飾兩角」。

福田雄一導演擅長喜劇動作，這次玩轉坂本的日常與戰鬥反差，目黑訪談笑說「第一次挑戰這麼大變身，為了角色豁出去」，這敬業精神讓人佩服，預告一出X熱搜爆表。

廣告 廣告

福田雄一的搞笑動作風：從銀魂到坂本的漫改新玩法

福田雄一這位《銀魂》系列和《今日から俺は!!》鬼才導演，拿手把漫畫的誇張喜劇搬上銀幕，這次《坂本日常》他強調「要讓觀眾笑中帶爽」，預告裡坂本胖版日常溫馨，瘦版打鬥帥爆，

動作監督田口貴也（《進擊的巨人》真人版）加持，場面規模大到讓人期待。製作CREDEUS之前搞《王者天下》和《黃金神威》大獲好評，這陣容讓粉絲安心「品質有保障，絕對不會翻車」。

配角陣容的溫馨亮點：上戶彩當老婆吉本實由演女兒的家庭戲

預告不只目黑一人秀，上戶彩演坂本老婆葵，溫柔天真爛漫；吉本實由演女兒花，可愛元氣滿分；高橋文哉演小弟朝倉新，師徒互動超逗。

坂本一邊護家一邊打壞蛋，這家庭戲讓預告多層次，粉絲留言「葵的笑容太治癒，花醬萌翻天，新這笨蛋小弟笑死」。

粉絲社群的熱議風暴：從胖坂本到動作期待的跨國狂歡

預告一出，X和社群炸鍋，日本粉絲讚「目黑蓮胖版超貼原作」，台灣香港粉絲刷「這動作流暢度，值回票價」，有人調侃「胖坂本吃泡麵那幕，我已經笑噴」。

這波熱度讓2026黃金週檔期超被看好，粉絲猜「上下兩部曲，絕對大賣」。

Japhub小編有話說

呼，《坂本日常》真人版這預告看得心癢癢，目黑蓮胖瘦切換太神，福田雄一的喜劇動作肯定笑果滿分！

黃金週檔期搶票戰要開打了。有你的坂本最愛場面，留言分享，一起等這傳奇殺手店主的銀幕大秀吧！