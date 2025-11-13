燒賣食譜｜墨汁墨魚燒賣

此食譜用墨魚一條約2斤半左右，除去內臟、皮、鬚後所以只剩下450g墨魚身了。 可做約60粒(每個連皮約重12-13g)

製作時間: 1小時以上

份量人數: 9人以上



食材

墨魚鬚 1個

墨魚身 450g

冰 水 100g

鹽 2g

肥肉碎 100g

木薯粉 50g

墨魚汁 2茶匙

6.5cm白燒賣皮 60片



調味料

雞粉 1茶匙

糖 2茶匙

胡椒粉 適量

麻油 半茶匙





作法:

1 ：



墨魚鬚洗淨抹乾水份

2 ：

切小粒備用

3 ：

墨魚身洗淨抹乾水份

4 ：

切成小塊

5 ：

放入碎肉機內加入鹽及冰水

6 ：

攪打成漿

7 ：

加入肥肉碎及調味料打勻

8 ：

移入廚師機加入木薯粉拌勻

9 ：

加入切碎的墨魚鬚

10 ：

攪拌至起膠

11 ：

加入墨魚汁拌勻

12 ：

燒賣皮釀入墨魚膠

13 ：

捏緊

14 ：

水滾蒸8分鐘

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55455

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com