精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
特首李家超明日赴京述職 向國家領導人匯報香港最新情況
行政長官李家超明日起一連3日到北京述職，期間會向國家領導人匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況，行政長官辦公室主任葉文娟、行政長官私人秘書黃霆芝將會隨行。李家超離港期間，行政長官職務由政務司司長陳國基署理。
日前李家超透露，述職期間會向國家主席習近平和北京其他領導，匯報經濟、發展和民生工作，包括特區政府處理大埔宏福苑五級火的工作、社會「一方有難、八方支援」的共同力量，以及香港人共同關心如何協助災民等。
